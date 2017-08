Bonig aboga por no abrir «melones innecesarios» sobre el congreso del PP de Valencia Fernando Martínez Maillo (i) charla con Isabel Bonig. / jesús signes La líder de los populares asegura que el cónclave se celebrará cuando haya «un ambiente que lo permita» y niega una mala relación con la dirección nacional J. MOLANO / EFE Martes, 15 agosto 2017, 00:10

valencia. La secretaria general del PPCV, Isabel Bonig, se refirió en una entrevista concedida a EFE a uno de los temas que más revuelo está causando en el seno de su partido: la fecha para la celebración del congreso provincial del PP de Valencia. Al respecto insistió en que se celebrará cuando haya «un ambiente que permita» esa cita y aseguró que la polémica sobre este cónclave no ha afectado a la relación de la dirección regional con la nacional del partido, que es «muy buena» y agregó que todas las decisiones en este sentido se han adoptado «de común acuerdo».

Según dijo, «lo normal» es que se celebre primero el congreso provincial de Valencia y después los cónclaves locales, porque no es cuestión de «abrir melones innecesarios», y recalcó que se está «volviendo a la situación de unidad» en el PP de Valencia. Justo lo que reclaman desde Génova. No debe haber disputas internas que perjudiquen la imagen del partido de cara a los comicios de 2019.

Es por eso que tanto la dirección nacional, como la gestora provincial apuestan por celebrar el congreso después de las elecciones. ¿Por qué? Porque celebrarlo en octubre, como reclamó el expresidente provincial Vicente Betoret, y que habría que convocarlo en septiembre, no parece viable, ya que se mezclaría con el referendum del 1-O en Cataluña y en el partido no quieren desviar el foco de atención. Por otra parte, también se antoja complicado un congreso en el primer trimestre de 2018, como pidió la portavoz de la Diputacion de Valencia, Mari Carmen Contelles, al tratarse de unas fechas que están muy cerca de las elecciones. «Lo que no se haga hasta enero, no se hará hasta después de los comicios», indicaron desde el partido.

Betoret y Contelles apretaron la semana pasada a la gestora que preside Rubén Moreno para que convocase el congreso cuanto antes. Betoret presionaba a Génova al pedir públicamente que el cónclave se celebrase después del verano, reclamando la promesa por la cual abandonó su despacho de presidente provincial para que se instaurara la dirección provisional. Contelles, por su parte, daba un poco más de margen, planteaba un congreso para el primer trimestre de 2018.

Las exigencias de ambos en los medios de comunicación no sentaron nada bien a Moreno, que les llamó al orden vía telefónica.

Mientras continúen así, no habrá congreso, fue el mensaje del presidente de la gestora a los futuros candidatos. El aviso del también diputado en el Congreso y presidente de la gestora surtió efecto. Betoret y Mari Carmen decidieron obedecer y guardar silencio. Evitaron pronunciarse acerca del futuro congreso hasta nuevo aviso, preguntados por este periódico un día después del rapapolvo. Creen que es el momento de dejar a la dirección provisional trabajar y se muestran firmes en indicar que no hay nada más que hablar del tema, ya que consideran que cualquier tipo de declaración puede llegar a ser malinterpretada.