El Bloc avisa a Oltra de que no habrá alianza con Podemos para las elecciones

Águeda Micó junto a su compañero de partido Rafa Carbonell. / maniuel molines La coportavoz de Compromís, Águeda Micó, descarta la idea para preservar la opción del valencianismo político de la formación EFE / REDACCIÓN VALENCIA. Domingo, 3 septiembre 2017, 23:55

La coportavoz de Compromís y secretaria general del Bloc, Águeda Micó, ha descartado una posible alianza con Podemos para las elecciones autonómicas de 2019, pues aunque quedan dos años, ve lógico y «de sentido común» que Compromís se presente en solitario. La responsable considera que la sociedad necesita tener una opción de estricta obediencia valenciana. «El valencianismo político que representa Compromís no puede perderse», aseguró en una entrevista con la agencia EFE. Micó destacó el voto a la formación como una vía diferente a los partidos tradicionales y mostró su satisfacción por la gran valoración de la coalición «como marca política».

La cita electoral todavía se presenta en un horizonte lejano, casi dos años. Es previsible que de ahora en adelante, las fricciones entre la organización nacionalista y el PSPV aumenten porque cada partido tratará de marcar distancias y buscar su propio hueco electoral. Asunto diferente es si habrá pacto tras los comicios. De momento, las encuestas invitan al optimismo porque pese a la subida del PP, el bipartito podría conservar la Generalitat con el apoyo de la formación morada en Les Corts.

La responsable del Bloc recuerda, en la misma entrevista, que la coalición quería que se integraran en 2015, pero no cree que a estas alturas de legislatura Podemos se plantee esa opción. La formación morada, por otra parte, vive un periodo convulso tras la salida de Sandra Mínguez y el relevo de Antonio Montiel como portavoz en la Cámara. La desunión preside la formación, circunstancia que comparte con Ciudadanos. El hecho de entrar en el Consell, según la dirigente, puede hacer «que sean más sensible a lo que les pasa a tus socios», en alusión al PSPV y a Compromís. Pero la fórmula actual no resta fidelidad a su apoyo. «Estoy sorprendida de lo bien que funciona», reconoció.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra y su equipo, que aún no están pensando en elecciones, consideran que es prioritario divulgar y defender la gestión del Consell, si bien parte de Compromís, especialmente la rama más nacionalista, ya trabaja el terreno electoral, dos estrategias que en temas como el de Podemos, socio del Ejecutivo valenciano, colisionan.

En clave interna, Micó admitió que deben mejorar el encaje de las personas que entran a militar en la coalición, pero que no forman parte de ninguno de los partidos que la integran (Bloc, Iniciativa y Els Verds). Defendió, por otra parte, la separación de los liderazgos en el Bloc, por un lado el partido y en el otro el Gobierno, para no perder el contacto con los ciudadanos.

La dirigente también cree que es momento de que se empiecen a consolidar los cambios impulsados por el Consell y pidió paciencia a la ciudadanía. En este sentido, criticó las trabas del PP al modelo educativo, por ejemplo, al recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha paralizado el decreto de Plurilingüismo. Lamentó también la falta de financiación como uno de los lastres que frenan el crecimiento de la Comunitat.