Betoret pide ahora calma cuando la gestora en el PP provincial resulta inminente La secretaria del PPCV, Eva Ortiz, habla ayer en Les Corts con el presidente provincial, Vicente Betoret. / damián torres La dirección popular autonómica ve más probable constituir un órgano provisional de gestión en Valencia que celebrar un cónclave en un clima de alta tensión BURGUERA Jueves, 8 junio 2017, 00:03

Betoret ha visto la luz de la paz interior, ese sosiego tan necesario para todo y que su partido, el PP, y especialmente a nivel provincial, en Valencia, no se da desde hace meses. No a la guerra, dice Vicente Betoret, presidente de los populares en Valencia, y descubre las bondades de la apacibilidad. Apela a ella ahora, cuando ya se intuye demasiado tarde, porque el enconado enfrentamiento que mantiene con Mari Carmen Contelles por liderar la formación en la provincia parece abocado a la creación de una gestora en la que, por descontado, Betoret no será ya presidente. «Hago un llamamiento a la calma», señaló Betoret ayer en los pasillos de Les Corts, una invocación que en la dirección del PP autonómico provocó dos comentarios muy despegados: «¿Ahora?» y «tarde».

Una grabación en la que su mano derecha en la dirección provincial, Vicente Ferrer, carga contra Contelles y contra todo lo que se mueva en las filas populares que huela a la dirección autonómica liderada por Isabel Bonig, ha situado a Betoret en una situación comprometida.

Hasta que el audio de Ferrer afloró, tampoco es que el exalcalde de Vilamarxant estuviese viviendo sus días más idílicos en la formación popular, pero las palabras de su número dos en la provincia lo han convertido en flor de precipicio. Gota que colma el vaso o puntilla torera, de muchas formas puede llamarse a unos comentarios que han significado la puesta en marcha de la cuenta atrás en la paciencia de Génova, dispuesta a terminar con el pulso Betoret-Contelles por las bravas, con la complicidad de la dirección regional, donde a Bonig se le agotó el cupo de permisividad.

A día de hoy (o de ayer) la creación de una gestora que se haga cargo de la dirección provincial del PP de Valencia está mucho más cerca que la celebración del congreso que hasta la semana pasada era el motivo de debate, según fuentes de la cúpula popular autonómica. La formación de esa dirigencia excepcional supondría que el congreso provincial quedaría aplazado 'sine die' y, simultáneamente, el relevo de Betoret de la presidencia, pues el liderazgo del PP de Valencia quedaría en manos de esa contundente solución provisional.

Viéndole al lobo, no ya las orejas, sino los dientes, Betoret apeló a «la serenidad, la calma y la tranquilidad» para que se celebre el congreso, única fórmula, para él, de transmitir una «absoluta normalidad», pues con la creación de una gestora, argumentó, «estaríamos mandado un mensaje absolutamente negativo a la ciudadanía y sobre todo, a los afiliados y votantes».

«Dejar de grabar»

Betoret abogó por recuperar la «normalidad» lo que, a su juicio, implica «dejar de grabar conversaciones y ser moderados en los grupos de Whatsapp» para empezar a hablar «de lo que interesa a los afiliados y a la sociedad valenciana».

«Nuestros adversarios están fuera del PP y no dentro donde somos todos compañeros y tenemos que tener un clima de respeto», puntualizó el actual presidente provincial del PP, por lo que consideró que «esa es la línea que tenemos que seguir y entiendo que hay que ser positivo y optimista y yo lo soy y estoy convencido de que tres personas del mismo partido no deben de tener problemas en llegar a acuerdos y vamos a llegar, sin ninguna duda», recalcó Betoret quien insistió en que el 'quid' de la cuestión residen un la «voluntad» política de aquellos con poder para desbloquear la situación.

Inquirido sobre si se han dado pasos para un acercamiento entre su candidatura y la de Contelles, Betoret admitió que hace una semana que no habla con la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, y lo atribuyó a que no se han visto ni se ha dado la ocasión, circunstancias que no se han producido, pero a lo que restó importancia a porque, a su juicio, «no hace falta hablar todos los día para ponerse de acuerdo». Ciertamente, Contelles y él no hablan todos los días, y raramente lo hacen más allá de una vez a la semana.

«Es una cuestión de voluntad y voluntad tenemos todos porque queremos que se celebre el Congreso y salvaguardar la unidad del partido, que esté preparado recuperar instituciones y para que Isabel Bonig sea presidenta de la Generalitat», señaló Betoret, que durante meses ha logrado despistar por completo, primero, a la dirección autonómica y, ahora ya sí, a Génova, donde causó perplejidad que la fórmula de Sevilla (celebrar unas primarias previas al congreso para evitar convertir el cónclave en una batalla campal de compromisarios tramando por los rincones) fuese rechazada por el presidente provincial nada más se propuso.

Luces de alarma

El PP de la Comunitat ya tiene meridianamente claro que, a no ser que Betoret convenza a Génova de lo contrario, la opción de la gestora será lo mejor para aplacar los ánimos de las partes en litigio por la presidencia. Fuentes del PP consideraron importante que se celebre el congreso y que se vote al nuevo presidente provincial del partido, pero para ello es necesario un mínimo de tranquilidad que en estos momentos no existe ante el enfrentamiento entre las candidaturas de Betoret y Contelles. Por ello, dentro de las conversaciones que estos días mantienen las direcciones regional y nacional del partido, el PPCV puso sobre la mesa por primera vez la posibilidad de que se nombre una gestora que dirija el partido en la provincia. Génova lo consideró inicialmente como un último recurso, pero tras conocerse el ambiente que se vive en las reuniones con la militancia en las que participa Ferrer, segundo de Betoret, en Madrid han encendido las luces rojas de alarma.

Betoret, consciente del malestar generado tras conocerse el tono utilizado por Ferrer, recalcó ayer que su secretario provincial ha pedido disculpas. Por si sirviese de algo, el presidente también se sumó a esa petición de excusas «a quien se haya podido sentir ofendido». Quizá el exalcalde de Villamarxant intenta jugar sus últimas bazas pues, según confirmaron ayer fuentes de la dirección autonómica del PPCV, la decisión de constituir la gestora no está tomada y que aquello que se decida estará coordinado y pactado entre la cúpula regional y nacional. El coordinador y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo (en su momento, valedor de Betoret), se reunirá en los próximos días con la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, para estudiar si la gestora se pone en marcha. «Tan importante como votar (en el congreso) es garantizar la unidad en el partido», avisó Maillo, una cohesión que ahora mismo no está garantizada y que puede propiciar una decisión salomónica (ni Betoret ni Contelles), hasta que las aguas se calmen y todo el mundo capte el mensaje.