Betoret y Contelles guardan silencio tras el aviso de la gestora del PP de Valencia Mari Carmen Contelles junto a Vicente Betoret. / EFE/Kai Försterling Los dos aspirantes al congreso popular siguen sin apostar por una lista única pero asumen que no es el momento de pronunciarse A. CERVELLERA/ J. MOLANO Viernes, 11 agosto 2017, 00:36

Valencia. El aviso de Rubén Moreno, diputado en el Congreso y presidente de la gestora que dirige el PP en la provincia de Valencia, ha surtido efecto. Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles, los dos aspirantes que no ocultan sus pretensiones de presentarse al cónclave regional, guardarán silencio y evitarán pronunciarse acerca del futuro congreso hasta nuevo aviso. Al menos así lo confirmaron fuentes del entorno de ambos dirigentes.

Moreno no dudó el pasado miércoles en cortar de raíz las declaraciones de los dos dirigentes del PP, que en los últimos días habían vuelto a comentar un tema conflictivo para el partido. Habrá congreso «en el momento en que esas declaraciones desaparezcan» subrayó el presidente de la dirección provisional, quien no dudó en recordar que ni siquiera se puede hablar aún de candidatos. La guerra abierta entre Betoret y Contelles en los últimos meses propició la creación de una gestora impuesta por Génova. Una situación que, como adelantó ayer LAS PROVINCIAS, podría alargarse hasta las elecciones locales, autonómicas y europeas de 2019, una posibilidad que haría que la gestora mantuviera las riendas del partido en la provincia durante dos años.

Fuentes del entorno de Contelles aseguran que la portavoz popular en la Diputación de Valencia no va a entrar a valorar el tema e inciden en que la polémica no existe. Recalcan que Contelles está de acuerdo con la opinión expresada por el presidente de la gestora y admiten que el cónclave regional se hará cuando «tenga que ser». Unas declaraciones que chocan con las expresadas al inicio de la semana por la dirigente popular, que marcó como límite para la votación el primer trimestre de 2018.

Estas opiniones son compartidas por el círculo más cercano a Betoret. Fuentes cercanas al diputado creen que es el momento de dejar a la dirección provisional trabajar y se muestran firmes en indicar que no hay nada más que hablar del tema, ya que se considera que cualquier tipo de declaración puede llegar a ser malinterpretada.

Las mismas fuentes incluso reconocen que el dirigente popular se arrepiente de haber hablado los últimos días y manifiestan que Betoret ya se pronunciará cuando esté convocado el congreso. Unas palabras que se producen después de que se conociera que el que fuera presidente del PP en la provincia de Valencia presionara a Génova los últimos días para acelerar la celebración del congreso. En lo que si coinciden los dos aspirantes es en la dificultad para confeccionar una lista única que evite la confrontación en la futura asamblea, una opción que se ha intentado impulsar desde la dirección nacional.

Bonig apoya a Moreno

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, no dudó ayer en sumarse a las palabras de Moreno. En declaraciones a la SER, la máxima dirigente de los populares valencianos afirmó compartir la posición del presidente de la gestora y con la postura de que hay que dar «un poco de tiempo». Bonig destacó que el cónclave se celebrará «cuando se den las condiciones de objetividad e imparcialidad» y resaltó que si «estamos todo el día hablando del congreso» no se llevará a cabo. Para la líder popular es necesario llegar a esta cita habiendo asumido que no habrán «vencedores y vencidos».