Marcos Benavent recuerda que su testaferro conocía la trama Marcos Benavent. / Irene Marsilla El exgerente de Imelsa dice que invirtió en empresas solares por recomendación del exdiputado David Serra A. RALLO Valencia Jueves, 29 junio 2017, 13:32

Marcos Benavent ha vuelto a la Ciudad de la Justicia. Su look no ha cambiado en lo esencial, aunque ayer optó por una camisa militar. El exgerente de Imelsa había solicitado declarar para matizar las afirmaciones de su antiguo amigo, socio y testaferro, José Estarlich. El colaborador de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que siempre ayudó a Estarlich y a su familia y ha negado que le amenazara con enviarle un "psicólogo rumano". Además, ha precisado que conocía los entresijos de la trama y el cobro de comisiones. En definitiva, que no era un supuesto hombre de paja, tal y como había declarado este hace unas semanas.

A su salida del juzgado, donde ha comparecido durante una hora, ha atendido a los medios de comunicación. Ha explicado las especiales circunstancias de la empresa Spartaki, un negocio de inversión en placas solares que le propuso el exdiputado del PP David Serra y en el que participaron otros cargos populares. Tras su declaración judicial, se ha reunido durante más de una hora con Anticorrupción para comentar algunos aspectos de la causa. Benavent no ha querido profundizar en este aspecto. Se ha mostrado sorprendido por el retraso que acumula las diferentes piezas separadas del caso Imelsa y ha criticado las trabas del Gobierno, como no reforzar de inmediato el juzgado, para que se investiguen asuntos de corrupción.