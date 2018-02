La Audiencia rechaza el recurso de Blasco y volverá a ser juzgado El exconseller Rafael Blasco, durante el juicio de la primera pieza de Cooperación. / efe La Sala acuerda también que se procese al exdirector general Josep María Felip y al cooperante Fernando Darder por la concesión de subvenciones A. RALLO VALENCIA. Sábado, 3 febrero 2018, 00:05

La Audiencia ha resuelto los recursos contra el procesamiento de Rafael Blasco y una veintena de personas por la concesión de subvenciones a determinadas ONG y por la construcción del fallido hospital de Haití. La Sala, en una resolución que las partes esperaban desde hace semanas, rechaza los recursos de los investigados, entre ellos el que fuera siete veces conseller de la Generalitat, que volverá a sentarse en el banquillo. La representación del exconseller basó su escrito en cuestiones que ya habían sido resueltas con anterioridad, como la indefensión que le supone la división de la causa en piezas, que no haya declarado por algunos delitos que ahora se le imputan o que el auto de procedimiento abreviado no respetara su presunción de inocencia. Los magistrados rechazan con contundencia todos sus argumentos.

La decisión más relevante de la Audiencia es el regreso al procedimiento del que fuera director general Josep María Felip por las subvenciones a las diferentes entidades. La juez archivó este asunto en su día porque no tuvo el alto cargo un papel activo. Si bien la Audiencia admite que su proceder está lejos del de Blasco o el jefe de Área, Marc Llinares -absuelto este de la primera pieza-, su actuación no resulta indiferente para el resultado de la trama y podría incluso haber permitido el desvío de fondos en el ejercicio de 2011.

Recuerda que Felip utilizaba una identidad ficticia en los correos, indicio de que quería ocultarse ante las consecuencias que podía generar su actividad. Además, la Sala señala que esos hechos se cometieron durante el mismo año y en el mismo cargo que se tramitó la construcción del hospital en Haití, por el que sí se encuentra procesado. También se complica la situación de Fernando Darder, el cooperante de Esperanza sin Fronteras. Aunque ha intentado colaborar con la Justicia, la Fiscalía sostiene que participó del fraude. Recibió cuantiosas subvenciones y transfirió fondos a empresas, aunque conocía que no habían hecho su trabajo en el país de origen. La Audiencia considera que en virtud del cargo y funciones desarrolladas, como persona autorizada en las cuentas a las cuales fueron transferidas los fondos de las subvenciones, las transferencias autorizadas con su firma a sociedades por servicios que nunca se prestaron y la falta de control sobre la ejecución de los proyectos para los que se habían aprobado las ayudas, debe figurar como procesado. Darder apareció en un programa de televisión de La Sexta en el que se mostraba como una víctima.

La actuación de Felip no es irrelevante para el resultado de la trama, según los magistrados

Buena parte de la cúpula la extinta Conselleria de Solidaridad se encuentra en este procedimiento. Entre ellos, la exsecretaria general y mano derecha de Blasco, Tina Sanjuán, Marc Llinares y Felip. De nuevo, aparece el empresario de cabecera del exconseller, Augusto César Tauroni. Las acusaciones y defensas estuvieron cerca de llegar a un acuerdo por este asunto. Se planteaban penas inferiores a los tres años para Blasco y Tauroni, mientras que el resto no entraría en prisión. La coordinadora de ONG´s, que también ejerce la acusación, fue la menos proclive al pacto. No estaba dispuesta a que Llinares no ingresara en prisión. Algunas fuentes cercanas al procedimiento no dan por cerrado este capítulo. Creen que todavía hay margen para una conformidad. El inconveniente, como siempre, será el pago de las responsabilidades civiles. Casi tres millones de euros a repartir entre los diferentes acusados.