La Audiencia rechaza el permiso penitenciario a Rafael Blasco y afea su falta de valores éticos El exconseller seguirá en prisión porque su delito supone un absoluto «desprecio a las normas de convivencia» pese a que cuenta con factores a favor de la salida A. RALLO Valencia Domingo, 2 julio 2017, 21:42

Rafael Blasco seguirá en la prisión de Picassent donde cumple la condena de seis años y seis meses por el desvío de fondos destinados a Cooperación. El exconseller había solicitado su primer permiso, pero el juzgado se lo denegó. Y ahora la Audiencia ha ratificado la decisión inicial. Es el único de los cabecillas de la trama a quien no se le ha concedido todavía una salida penitenciaria. Tanto el empresario Augusto César Tauroni como la secretaria Tina Sanjuán han disfrutado ya de varias salidas. Su defensa, de hecho, se ha quejado del «agravio comparativo».

La Sala admite que Blasco reúne numerosas circunstancias a su favor. Por ejemplo, el cumplimiento de la cuarta parte de la pena -antes no se puede solicitar la medida-; la ausencia de riesgo de fuga o de que vuelva a delinquir, su edad, así como el apoyo familiar y el buen comportamiento en prisión. No obstante, la Audiencia recuerda que existen otros factores que no avalan la pretensión de salir de la cárcel y que los permisos no se pueden configurar como un «derecho incondicional». Es necesario analizar absolutamente todos los aspectos. Y es ahí donde Blasco no tiene la idoneidad.

El auto subraya las características de la actividad delictiva, «de cierta complejidad», lo que evidencia un grado de planificación y pone de manifiesto una determinada personalidad en quien perpetra este tipo de acciones». De igual modo, se trata de una actuación que demuestra un «absoluto desprecio a los principios democráticos de convivencia y de otros valores de respeto a las reglas que conforman la ética». Aparte, la Sala tiene en cuenta la entidad de la pena -los seis años y medio- y lo que todavía le resta por cumplir. Concluyen los magistrados que el permiso resulta «prematuro».

También da una respuesta la Audiencia a la hora de comparar este caso con otros condenados de la misma trama. La sección Primera responde que en otros dos supuestos que ellos han analizado se ha desestimado el recurso de la Fiscalía. Los permisos se solicitaron una vez cumplidas las tres cuartas partes en un supuesto y la mitad en el otro. «Las situaciones no eran similares», indica respecto a la del exconseller Blasco.

El entorno de Blasco albergaba ciertas esperanzas de obtener este privilegio penitenciario con los antecedentes que constaban en la causa. Fue un periodo, además, ciertamente convulso en la instrucción cuando las negociaciones para llegar una conformidad se encontraban en una supuesta fase final. El primer paso lo iba a dar Tauroni tras negociar con la Fiscalía en la misma cárcel las condiciones para una confesión. También entonces se decidió que fuera Anticorrupción la que asumiera las competencias de los permisos en sus propios asuntos. Así se hizo. Se cambió entonces el criterio que hasta la fecha había mantenido Vigilancia Penitenciaria y eso permitió la salida de Tauroni y de Tina Sanjuán. Pero, tras esto, las competencias regresaron a la sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía y se volvió a informar en contra de los permisos, tal y como había sido la norma hasta entonces. En ese momento fue cuando Blasco tramitó su petición. Y el ministerio público se opuso.

En paralelo, las posibilidades de una conformidad, de un acuerdo para evitar la celebración del juicio, se iban enterrando. Discrepancias entre el pago de la responsabilidad civil -algo menos de tres millones de euros- entre todos los procesados constituían las principales trabas a un acuerdo.

Tampoco la última declaración de Tauroni, en la que sólo reconoció una amistad con el conseller, pero sin admitir ni profundizar en la existencia de una red delictiva y su forma de funcionamiento, ha mejorado las expectativas. Todo apunta a que el fallido hospital de Haití y otras subvenciones menores a las ONG´s se juzgarán el próximo año.