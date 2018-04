La Audiencia deja a Crespo con 430 euros y rechaza desbloquear sus bienes El exvicepresidente solicitó más medios al tribunal tras acumular una deuda superior a 130.000 euros con las pensiones de sus hijos A. RALLO Lunes, 16 abril 2018, 23:50

valencia. La Audiencia de Valencia ha rechazado la petición que realizó uno de los presuntos cabecillas del saqueo de Emarsa, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo, que quería que le desbloquearan bienes ante la falta de ingresos. Crespo expuso frente al tribunal que sólo percibe 430 euros -no se le pueden embargar al ser menos que el salario mínimo- y que esta escasez de recursos ha derivado en una deuda en las pensiones a sus hijos de más de 130.000 euros.

El exdirigente aseguró que no ha vuelto a trabajar desde que estallara el caso Emarsa. Su familia, no obstante, fue agraciada con más de 22 millones de euros de la Lotería de Navidad.

La Sala ha rechazado sus pretensiones. El hecho de que haya presentado documentación que prueba que recibe esa prestación no significa que tenga «otros bienes o ingresos diferentes para poder vivir, pues es difícil hacerlo con la suma que dice obtener».

Además, recuerda el juzgado que los mismos argumentos se esgrimieron en 2012 cuando el juzgado bloqueó los bienes del exvicepresidente. Ninguna circunstancia ha variado desde entonces y, por tanto, no procede atender la petición del ex político popular. Durante más de dos años no se quejó al tribunal de sus dificultades para pagar las pensiones. La Sala, por otro lado, ha resuelto mantener bloqueados dos automóviles a nombre del exalcalde de Manises.

Las estrecheces económicas del acusado no le han impedido contratar la defensa de un prestigioso letrado de Madrid, entre cuyos representados se encuentran, por ejemplo, el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo.