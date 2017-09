La aspirante de Ábalos dice que no se presenta «contra nadie» La diputada Mercedes Caballero, durante la presentación de su candidatura. / .EFE/ Juan Carlos Cárdenas Mercedes Caballero descarta una negociación en paralelo con Blanquerías que incluya el liderazgo del PSPV en Valencia capital A. CERVELLERA VALENCIA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:09

Una candidatura que no va «contra nadie». Así definió Mercedes Caballero, diputada del PSPV en Les Corts, su proyecto para liderar el partido en la provincia de Valencia. Caballero aspira a continuar el proyecto que salió vencedor del congreso nacional del PSOE que 'resucitó' a Pedro Sánchez y que tuvo su particular versión valenciana en el cónclave autonómico del PSPV del pasado mes de julio.

Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, la diputada socialista considerada la mano derecha de José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, se convierte así en la primera persona en dar un paso adelante oficialmente para intentar asumir el liderazgo de la provincia de Valencia que hoy aún ostenta Ábalos. Caballero, que estuvo acompañada por Miguel Chavarria (alcalde de Alboraya), no cerró la puerta a un acuerdo con los sectores cercanos a Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV. Caballero remarcó que «la integración» tendrá que ser en torno a su persona, y quiso dejar claro que «el nuevo PSOE de Pedro Sánchez», que consideró que representa, tiene que tener «reflejo» en todas las estructuras de la Comunitat, tanto en la provincia de Valencia como en la capital. La diputada presentó su proyecto justo cuatro meses después de la victoria de Sánchez en las primarias, un hecho que no consideró una casualidad.

Un punto en el que incidió especialmente Caballero fue que no habrá «cambio de cromos» con el sector afín al secretario general en las negociaciones para pactar una candidatura conjunta en las primarias socialistas de la provincia y la ciudad de Valencia. Esta era la propuesta que había sido expuesta desde Blanquerías con el objetivo de no crear un nuevo enfrentamiento como el que protagonizó Puig y Rafa García, alcalde de Burjassot y contrincante de Puig en el cónclave regional.

Caballero también quiso destacar que es compatible una bicefalia en la provincia, con un secretario general que no ostente el cargo de presidente de la Diputación. La diputada subrayó que no es un problema que finalmente haya más de una candidatura en las primarias y señaló que este tipo de procesos no tienen por qué convertirse en una «batalla».