La Asamblea de la CUP decide hoy si se presenta a las elecciones Anna Gabriel. / Andreu Dalmau (Efe) Más de 4.000 militantes están convocados este domingo a la a la cita en la que decidirán cómo afronta la formación las elecciones del 21 EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 12 noviembre 2017, 09:43

Más de 4.000 militantes de la CUP-CC están convocados este domingo a la Asamblea Nacional Extraordinaria en la que decidirán cómo afronta la formación las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La asamblea comenzará a las 10:00 en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona) donde acudirán tanto los militantes de la CUP como miembros de las plataformas agrupadas en la Crida Constituent. Está previsto que el cónclave comience con la ponencia elaborada por el Secretariat Nacional (SN) y el Grup d'Acció Parlamentaria (GAP) que relata lo sucedido "en los últimos meses de la legislatura y la situación política actual", han explicado fuentes de la CUP.

Este punto de la asamblea finaliza con la exposición de los cuatro escenarios que se someterán a votación: no presentarse de ningún modo; no presentarse pero apoyar a una candidatura civil; crear un frente de partidos de izquierda o bien presentarse en solitario.

Las mismas fuentes han aclarado que ninguno de los dos órganos se posicionará por ningún escenario y que, tras su exposición, se realizará un debate sobre las cuatro opciones y sobre las enmiendas presentadas, en el que cualquier militante puede pedir la palabra.

No irán con el PdeCAT

Estas enmiendas han sido elaboradas por las asambleas territoriales de la CUP y ya se han presentado, y ninguna de ellas propone un escenario alternativo a los cuatro presentados, lo que descarta una fórmula en la que la CUP acabe concurriendo en consonancia con el PdeCAT. La asamblea se detendrá hacia las 14.00 y los militantes la reemprenderán a las 16.00 horas para votar las enmiendas y las propuestas.

En principio, se votaría primero si la CUP quiere o no participar en las elecciones y después de qué modo querría o no hacerlo, han explicado las mismas fuentes. En caso de que la militancia se decante por el frente de izquierdas, también se escogería una opción alternativa: proponer un frente común no dependen sólo de la CUP y, si el resto de partidos de izquierdas no quisieran incluirse, los 'cupaires' quieren tener otras opciones aprobadas.

Si ganara la opción de que la CUP se presente en solitario, las asambleas territoriales presentarían a sus candidatos para conformar la lista electoral que la militancia debería votar en pocos días debido a lo apretado del calendario. Está previsto que al finalizar las votaciones los resultados se hagan públicos en un mitin en la misma asamblea.