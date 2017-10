Podemos llama a las fuerzas del Pacto del Botánico a votar en contra del artículo 155 Ferran Martínez, en el centro, junto a otros miembros de Podemos. / LP Compromís reitera que sus senadores votarán que no se aplique el artículo 155 y PSPV defiende que es un «elemento constitucional más» EUROPA PRESS VALENCIA Lunes, 23 octubre 2017, 14:48

El senador de Podemos por Valencia, Ferran Martínez, ha señalado este lunes que este es un "momento crucial" y ha instado al resto de partidos que conforman el Pacto del Botànic --PSPV y Compromís-- a mostrarse "contrarios" a que el Gobierno central aplique el artículo 155 en Cataluña, por suponer "un ataque claro al autogobierno y quebrar el modelo territorial fundado con la Constitución del 78".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar en rueda de prensa la manifestación del 18N por una Financiación Justa, al ser preguntado por la posición de su partido en el Senado ante la aplicación del artículo 155 y si el voto favorable del PSOE puede afectar de algún modo al Pacto del Botànic, que sustenta un Consell formado por PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos.

En este sentido, Martínez ha querido dejar claro que "el Pacto del Botànic es un pacto que está formado para un gobierno en la Comunitat Valenciana. No queremos condicionar la política valenciana a lo que ocurra en Cataluña", ha subrayado. No obstante, ha avisado al Partido Socialista que "tiene que ser coherente y tiene que defender el autogobierno no solo aquí sino también en Madrid".

Compromís apela al «diálogo»

Por su parte, desde Compromís, la coportavoz Àgueda Micó, ha reiterado que esta formación votará en contra de la aplicación del artículo 155 y ha apelado al "diálogo para solucionar los problemas políticos". "No habrá solución si las partes no se sientan a hablar. Para que haya una solución hace falta diálogo y pacto", ha insistido.

Según Micó, "ni una declaración de unilateral de independencia ni la aplicación del artículo 155 van a solucionar el problema de Cataluña en estos momentos".

El PSPV pide elecciones para recuperar la «normalidad»

Por su parte, el secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha defendido que "el artículo 155 es un elemento más, un elemento constitucional que se puede aplicar" y ha instado a ver "el problema político de fondo". En este sentido, ha apuntado a una "situación de inestabilidad y de anormalidad política, económica y social" que "está generando una fuga de empresas y un clima de división social que perjudica la convivencia de los propios ciudadanos de Cataluña y del resto de España".

Frente a esta situación, ha abogado por convocar elecciones en Cataluña para recuperar la "normalidad democrática y estatutaria" y "volver a tener una situación de normalidad en una comunidad autónoma con plena autonomía" y "ser capaces de cerrar esas heridas que todo este proceso independentista ha provocado en la sociedad catalana y española".

En este punto, preguntado por si esta cuestión está provocando también "heridas" en el seno del Partido Socialista, Muñoz ha comentado que dentro del partido hay "diversidad de opiniones". "Es un partido de unidad de acción pero evidentemente con también mucho debate político interno y siempre hemos sido capaces de superarlo", ha subrayado.

A su juicio, el PSOE es "el partido que más se parece a España" y "recoge todas las sensibilidades territoriales" de España para "garantizar la igualdad de derechos de toda la ciudadanía independientemente del lugar donde viva", algo que según ha lamentado, "en Cataluña actualmente eso no se está produciendo".

Con la convocatoria de elecciones, ha incidido, se busca "recuperar una normalidad democráctica, no se trata de convocar elecciones para ver si cambia el arco parlamentario". El objetivo es "generar una normalidad democrática de Cataluña y un respeto también a la legalidad, no solo a la Constitución, sino al Estatuto de Cataluña, al reglamento del Parlament y a todas aquellas normas para garantizar una convivencia democrática de la ciudadanía", ha sentenciado.