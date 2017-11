Archivan una querella contra el dueño de Avialsa por falsedad documental

valencia. El enfrentamiento que mantiene el exgerente de Avialsa Francisco Alandí y el que fuera su jefe Vicente Huerta ha sumado un nuevo episodio con el reciente archivo de una querella por un delito de falsedad en documento mercantil. Alandí mantenía que se había manipulado el acta de una reunión de la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat en la que se acordaba el cese del querellante como vicepresidente del Patronato. El titular del juzgado de Instrucción 3 de Sagunto ha dado carpetazo a la investigación al entender que no se aprecian indicios delictivos.

El instructor contextualiza los hechos y recuerda que el supuesto afectado ya se había dado de baja con anterioridad en el patronato, tal y como admite el propio Alandí. Lo había hecho más de un año antes. De tal forma que el hecho de que se pusiera en el documento «con la asistencia de la totalidad de sus miembros» no resulta tan falsa como sostiene el querellante, según explica el juez. Alandí no tenía que estar porque ya había renunciado, además de que sólo firmaron los presentes en la cita.

A todo lo anterior hay que añadir que la citada salvedad no altera en modo alguno el tráfico jurídico económico. El documento, en definitiva, se limita a reflejar lo que ya había acontecido con anterioridad. La disputa no va más allá de una simple interpretación en la que no concurrió ningún ánimo de lucro por parte de los querellados.

Alandí se convirtió en colaborador de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Avialsa, el supuesto reparto del mercado entre empresas del sector a cambio de regalos a diferentes responsables públicos. Este asunto, que se instruye ya en la Audiencia Nacional, ha implicado al exconseller de Gobernación con el Partido Popular y el exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano.