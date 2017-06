Archivada la causa por supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Almenara EP Jueves, 15 junio 2017, 01:02

Valencia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules ha acordado el sobreseimiento provisional de tres piezas que investigaban delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de diferentes servicios por parte del Ayuntamiento de Almenara.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la causa se inició en diciembre de 2016 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Castellón. La misma derivó en la apertura de tres piezas separadas para investigar la comisión de dos presuntos delitos de tráfico de influencias en la contratación de los seguros del consistorio, en la contratación de la hija del tesorero municipal y un supuesto delito de prevaricación en la prórroga del servicio de asesoría.

El instructor archiva ahora las tres piezas de forma provisional ya que no considera que los hechos relatados sean constitutivos de una infracción penal. En dos de las tres piezas, la de la contratación de los seguros y de la hija del tesorero, el juez explica que solo hay «meras sospechas sin sustento probatorio» y no encuentra indicios de la comisión de los delitos. La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez (PSPV), mostró su satisfacción con las resoluciones porque «ha quedado demostrado que los empleados municipales son buenos trabajadores, por lo que confiamos en ellos porque a tenor de los archivos no hay irregularidades».

Pérez reclamó al PP, al que acusa de presentar la querella, que «pida disculpas a los trabajadores de la casa que ha implicado en esta causa judicial». Los populares, en la oposición en el consistorio, afirmaron que fue la Fiscalía Anticorrupción quien inició la investigación y no el partido y señalaron que se han presentado recursos «para que las diligencias de investigación se prolonguen» ya que los procedimientos no se han archivado definitivamente.