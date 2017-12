À Punt utilizará 'País Valencià' y priorizará la división comarcal como reclama Compromís Instalaciones de la antigua RTVV en el centro de Burjassot. / j. monzo El libro de estilo de la nueva RTVV también permite usar parlament y govern, denominaciones habituales de las instituciones catalanas J. MOLANO/A. CERVELLERA Valencia Martes, 5 diciembre 2017, 14:58

Con la radio de À Punt en pruebas y con el objetivo de que las emisiones de la nueva televisión autonómica comiencen en el primer trimestre de 2018, ayer fue presentado en Castellón el libro de estilo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). Un documento que abre la puerta a utilizar la denominación 'País Valencià' y que prioriza la división comarcal, una demanda histórica de Compromís.

El manual, cuya comisión redactora ha sido encabezada por Rafael Xambó, consejero de la nueva RTVV a propuesta de los nacionalistas, establece que «las denominaciones Comunitat Valenciana, País Valencià y Regne de València se usarán de acuerdo al contexto comunicativo». Del mismo modo, se subraya que «se evitará la tendencia de sustituir el gentilicio valenciano por la locución Comunitat Valenciana o Comunitat», dejando el término oficial de la autonomía en un segundo plano. El libro de estilo remarca que también se empleará, de manera preferencial, «el enmarcamiento comarcal de las informaciones para que sea más próximo a la ciudadanía» frente a la división provincial. Además, la nueva norma establece que la denominación castellonense y alicantino tan sólo hará referencia a los habitantes residentes en las capitales y no en la provincia.

El tema de la división comarcal es un asunto que ya ha abierto brechas en el Consell que comparten PSPV y Compromís. Los nacionalistas del Bloc, partido mayoritario dentro de la coalición, abanderaron una ley que proponía oficializar el mapa comarcal de la Comunitat debilitando el papel de las provincias. El proyecto tuvo que ser retirado del orden del día del pleno de Les Corts del pasado julio, ante la imposibilidad de Compromís de encontrar el respaldo suficiente para sacar a adelante su proyecto. Otros de los términos que contempla la nueva RTVV para referirse a las instituciones valencianas son los de govern y parlament, denominaciones habituales para referirse a los organismos catalanes. Pese a ello, se establece que las expresiones Consell y Les Corts, las oficiales, serán las fórmulas que se utilizarán con prioridad.

Durante el acto de presentación del libro de estilo, que tuvo lugar en la Universitat Jaume I de Castellón, Empar Marco, directora general de À Punt, explicó que la CVMC apuesta por «un organismo vivo y cambiante que se adapte a las necesidades de los y las profesionales». Tal y como informó Europa Press, la directora aclaró que este documento es un «contrato con la ciudadanía, también con el servicio público y un claro compromiso con nuestra lengua», además de un «compromiso con el periodismo». Marco remarcó que el documento no es solo «un manual de uso para los trabajadores, una guía para saber narrar» sino también para saber «qué no hemos de mostrar y por qué no hemos de hacerlo».