La aprobación en Les Corts de unas pruebas como alternativa al parany fractura el tripartito BURGUERA Martes, 12 diciembre 2017, 00:24

valencia. El verde pierde brillo en el Pacto del Botánico. En la comisión de Medio Ambiente de Les Corts se puso ayer en evidencia que la fractura del tripartito en temas medioambientales rivaliza con la ya constatada división en materia económica. Cada uno, PSPV, Podemos y Compromís, votaron una cosa, con graves acusaciones por parte del parlamentario nacionalista hacia la medida aprobada con el voto de los socialistas. En presencia de miembros de la Asociación de Paranyers de la Comunitat Valenciana (Apaval), el parlamento instó ayer a la Conselleria de Medio Ambiente a permitir la realización de pruebas de un método alternativo al parany, una iniciativa del PP que provocó la adhesión de Ciudadanos y de los socialistas, a pesar de que Juan Ponce (Compromís) advirtió de que se trataba de una prevaricación.

El diputado del PP Miguel Ángel Mulet destacó que la propuesta se limita a «pedir permiso» a la Conselleria para desarrollar unas pruebas piloto, «nada más», por lo que no entiende «el sectarismo de Compromís ni las acusaciones» de que vienen a «engañar». Mulet hizo suyos los argumentos del socialista David Cerdán, quien puntualizó que se trata de pruebas para ver si hay posibilidad de adaptarse a la legislación.

En la misma comisión, Podemos aprovechó uno de los puntos a debatir para no dejar piedra sobre piedra en la labor de la conselleria en materia de Medio Ambiente. El diputado Antonio Montiel recordó que la Comisión de Estudio del Cambio Climático no se reúne desde hace dos años, que el borrador de la nueva estrategia para combatir ese fenómeno climatológico global se presentó hace unos días en Feria Valencia y que de él tienen conocimiento los partidos políticos por lo que ha publicado la prensa, que el Consell no ha puesto en marcha medidas reales contra ese cambio climático ni aceptado las enmiendas e iniciativas que presentan los podemistas, y que por todo ello se han producido dimisiones entre los expertos en los que el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, debería apoyarse y ha ignorado sistemáticamente.