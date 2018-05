«La aplicación del 155 no ha sido eficaz. Es 'el 155 de la puntita nada más'» Albert Boadella ante el cartel de la obra que representa mañana en Torrent. / efe El dramaturgo dice que no se plantea crear un partido para presentarlo a las Europeas y apoya el distanciamiento de Ciudadanos del PP Albert Boadella Comediante y presidente en el exilio de Tabarnia F. RICÓS VALENCIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:08

Albert Boadella, azote del nacionalismo y genio del teatro para algunos, un renegado para el nacionalismo catalán, representa desde mañana en Torrent 'El sermón del bufón', la obra que ya protagonizó en Valencia.

-¿Prefiere que me dirija a usted como dramaturgo, escritor, director, actor, comediante, bufón o como presidente?

-Depende de la época. En esta última fase estoy como actor. He sido dramaturgo, director y cuando he tenido tiempo he escrito.

-¿Y lo de president, aunque en el exilio, no le seduce?

-(Se ríe). Eso son gajes del oficio. Como he trabajado la ironía, la comicidad y tal, pues claro, me convertí en presidente de Tabarnia.

-Vuelve a Valencia para representar 'El sermón del bufón'. ¿Se siente reconocido por los valencianos?

-No es cuestión de hacer la pelota a nadie a estas alturas, pero en Valencia mis obras siempre han sido muy ampliamente celebradas, muchísimo más que en mi tierra natal.

-¿Como presidente de Tabarnia, qué le parece que Cs retire su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña?

-No siempre coincido con el partido que ayudé a fundar, pero esta vez sí. Creo que la aplicación del 155 no ha sido eficaz, por eso siempre le he llamado 'el 155 de la puntita nada más', porque han dejado a su libre albedrío una televisión, TV3, que actúa como golpista, y no han actuado en la educación. Es en la escuela donde se adoctrina con un descaro nunca visto. Creo que una vez se decidió a actuar había que hacerlo a fondo. Quedarse a la mitad, con timidez, para eso mejor no hacerlo. En eso Rivera tiene razón. Rajoy es un registrador de la propiedad, conoce bien los entramados de la política, es un buen administrador, no lo voy a discutir, pero en el caso de Cataluña, no: le viene grande. Tampoco estuvieron a la altura los gobiernos anteriores.

-De la época de Felipe González como presidente y sus sucesores.

-Claro. Sólo hay que pensar en la barbaridad que se hizo traspasando Educación a las autonomías. No hay ningún país de Europa que lo haya hecho. La Educación es una cosa del Estado, nunca de una región o una comunidad. Y eso en Cataluña y en el País Vasco tiene consecuencias nefastas: dos generaciones educadas en el odio a lo español.

-¿En Valencia está empezando a suceder como en Cataluña?

-Hay mucha gente que me dice que en Valencia sucederá lo mismo pero yo siempre digo que, en general, los impulsos de la sociedad valenciana tienen siempre un lado distante, irónico. Le gusta el buen rollo, por así decirlo. El mal rollo de meterse en una cosa tan descarnada como el nacionalismo, esa especie de odio a todo lo español, aquí no tendrá éxito. ¿Que se han hecho tonterías? 'A punta pala', pero en el fondo no conseguirán sus objetivos.

-¿Ciudadanos está preparado para gobernar?

-Todos los partidos que han gobernado España empezaron desde cero. En Europa se va desmontando la idea de derecha e izquierda en sentido ortodoxo. Empiezan a surgir, como en el caso de Macron en Francia, partidos transversales. Es una nueva forma de entender la política y actuar contra los populismos, y Ciudadanos está en esta línea. Al PP le han crecido enanos por todas partes y ahora quizás necesita un contrincante para hacerse fuerte o sucumbir. La disyuntiva del PP en este momento es la renovación o la muerte. Si Rajoy se mantiene dejando pasar el tiempo y no cambia ciertas cosas de su política, está perdido. Y el socialismo en toda Europa está en muy mal momento.

-El Gobierno recurre al Constitucional la investidura a distancia de Puigdemont. ¿Es un alivio?

-Bueno, ahora estamos con eso y mañana con otra cosa distinta. Ellos intentan hacer un desgaste al Estado y con eso consiguen el fervor de sus masas. Poco más se puede hacer salvo aplicar la ley a rajatabla.

-Falta un año para que toda España se cite con las urnas para elegir nuevos representantes en los ayuntamientos y en Europa. ¿Se plantea presentar una lista que represente a Tabarnia?

-La fuerza de Tabarnia es que no representa una opción política concreta. Si pasáramos al mundo del partidismo se desharía la idea. No creo que valga la pena poner un partido más, ya son suficientes los que hay.

-¿Si escribiera una obra sobre Puigdemont sería tragedia o comedia?

-Sería un fracaso horroroso porque no sirve ni para una obra de teatro.

-Los gobiernos catalanes han insuflado dinero a entidades creadas en Valencia para difundir el catalán en la Comunitat Valenciana...

-Me acuerdo perfectamente cuando Pujol pagaba dinero para introducir el catalanismo en Valencia. Él ya tenía esa idea de imperialismo. Pero en Valencia no tienen futuro los 'països catalans', en Mallorca quizás.