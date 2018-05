Antifraude se desentiende de las preguntas sobre sus adjudicaciones Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude. / LP La Agencia elude los interrogantes que plantean los diputados de Les Corts en relación a su contratación de personal y de servicios B. F. Lunes, 7 mayo 2018, 00:41

valencia. La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha remitido a la Mesa de Les Corts un escrito por el cual considera que la Cámara estime «la posible inadmisión» de una serie de preguntas, o la «reconducción al procedimiento adecuado» de los interrogantes que dos diputados autonómicos han planteado en relación al funcionamiento de la oficina impulsada por Podemos y que dirige Joan Llinares. Los parlamentarios preguntan por la justificación para que «tres de cada cuatro trabajadores de la agencia tengan el máximo nivel y complemento retributivo como empleados de la Generalitat», también se interesan por las medidas que piensa adoptar la oficina «después de las denuncias de fraccionamientos de contratos» en el Ayuntamiento de Valencia, «como ha constatado la Sindicatura de Comptes». En estos dos casos, las preguntas las firma el diputado Miquel Domínguez, ex del PP. El ente que dirige Llinares también se desentiende de contestar a David de Miguel, otro parlamentario no adscrito, ex de Ciudadanos, que se interesa por «cuál ha sido el número de contratos menores adjudicados por la Agencia durante el mes de febrero y entre los días 1 y 8 de marzo de 2018», así como la cantidad de contratación menor adjudicada durante el mismo periodo del año pasado.

Antifraude considera que lo relacionado con dar cuentas de su actividad debe canalizarse exclusivamente a través de la Comisión de Economía de Les Corts, lo cual ha sorprendido a una parte de la Mesa de la Cámara, por considerar que no es una respuesta que case con los principios de transparencia que pretenden implantarse durante la actual legislatura.

Un administrador, cinco técnicos -uno de ellos, jurídico-, un secretario de dirección y un subalterno supervisor. Son las ocho plazas de más de una treintena de puestos que figuran en la plantilla de la Agencia Antifraude que no disponen de la condición de «jefe» o de «director» en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo que dirige Joan Antoni Llinares y que publicó el DOGV hace dos meses. Esa hiperinflación de jerarquía ha suscitado las preguntas a la AVA.

El mes pasado, la Agencia Antifraude presentó en Les Corts su primera memoria. El organismo ha recibido 35 denuncias. La mayoría de los escritos están relacionados con las contrataciones de la administración. Y entre estas, destaca especialmente el caso de los ayuntamientos, que copan el 69% de las presuntas irregularidades. Las otras tipologías de denuncias más frecuentes se encuentran vinculadas a asuntos de personal y subvenciones. Se ignora cuántas de las denuncias anteriores han terminado ya en Fiscalía, el órgano que debe asumir los expedientes con indicios delictivos. Hasta hace un par de semanas no se había aprobado ningún expediente sancionador, si bien Llinares advirtió de las actitudes «no especialmente positivas» de ciertas administraciones a las que se ha pedido información.