Aniversario con polémica en la nueva televisión valenciana

La web da menos información en castellano

La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación presentó su web a finales del pasado mes de junio. Desde su estreno y hasta ahora ofrece menos información en castellano que en valenciano. En la misma página de inicio del portal se puede comprobar que el contenido no se actualiza al cambiar de lengua. Un problema que conocen en la corporación desde que echó a andar la web pero al que no le han dado todavía solución. Como tampoco van a publicar mensajes plurilingües en las redes sociales de À Punt. El presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, y el consejero de Compromís Rafael Xambó no están por la labor. Este último rechazó la propuesta del miembro del PP, Vicente Cutanda, de escribir el contenido de la información en valenciano, castellano e inglés y, en una muestra más del peso que tiene Xambó en el consejo, Soriano decidió pasar página al considerar que el debate se planteó en un momento inadecuado. Postergó el asunto el pasado 21 de septiembre, lo que supuso finalmente su defenestración.