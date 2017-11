«Los españoles no perciben la amenaza yihadista» Jesús Signes Mesa redonda sobre terrorismo en el 25 aniversario de la Fundación Manuel Broseta FRANCISCO RICÓS Valencia Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:51

Los expertos q han participado esta mañana en la mesa redonda sobre yihadistas en España y su amenaza terrorista han constatado la dificultad existente en los países occidentales para acabar con esta amenaza. Las diferencias de concepción del Estado entre los islamistas y los europeos, los primeros no diferencian entre religión y política, hace muy difícil una solución. Esta es la conclusión de la mesa redonda sobre yihadismo en España, dentro de la jornada de amenazas geoestratégicas que celebra hoy y mañana la Fundación Broseta con motivo de su 25 aniversario.

El profesor de la UNED Florentino Portero ha concluido de su intervención que "no podemos pensar q sólo con la ley podemos combatir el terrorismo yihadista". El coronel Rafael Morenza, delegado de Defensa en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que "los españoles no perciben la amenaza yihadista". Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, señala el peligro de no poder detectar la radicalización de los musulmanes inmigrantes y alerta de la reivindicación q hacen los terroristas yihadistas de Al Andalus.

Por su parte, Álvaro Vicente, del Real Instituto Elcano, destaca que más de la mitad de los terroristas yihadistas reclutados en España para combatir con el Estado Islámico proceden de familias de segunda generación, es decir, de hijos de inmigrantes, ya nacidos en España que ni se adaptan a nuestro país ni al del originario de sus padres.

Las jornadas organizadas por la Fundación Broseta incluyen mesas redondas sobre terrorismo, medios de comunicación y redes sociales, terrorismo y memoria democrática y las víctimas del terrorismo, así como conferencias impartidas por el Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Francisco José Gan, y por el filósofo y escrito Fernando Savater.