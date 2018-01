Un alto cargo reprocha a Puig que dé un premio a Societat Civil Catalana El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. / lp La crítica de Nomdedéu a la entrega del galardón de la Fundación Broseta en el Palau la respaldan diputados nacionalistas y otros miembros del Ejecutivo valenciano BURGUERA VALENCIA. Sábado, 13 enero 2018, 00:10

El sector nacionalista de Compromís expresó ayer en redes sociales su incomodidad por la entrega, el próximo lunes en el Palau de la Generalitat, del premio de la Fundación Broseta a Societat Civil Catalana (SCC), entidad que se ha posicionado en contra del proceso independentista. Un alto cargo del Consell, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu consideró que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cometerá un «error no forzado» al entregar el galardón.

«Una Fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer. Pero no en el Palau y no con el President entregando los premios. Creo que es un error no forzado», señaló Nomdedéu en un mensaje de Twitter que recibió el respaldo de diputados autonómicos, concejales y cargos públicos nacionalistas, además del de otro secretario autonómico de la Generalitat, el de Igualdad, Alberto Ibáñez, uno de los principales colaboradores de Mónica Oltra. La vicepresidenta, por su parte, eludió pronunciarse.

La portavoz del Consell se limitó a señalar que el acto de entrega del premio de la Fundación Broseta, que este año reconoce a Societat Civil Catalana, se ha celebrado en los últimos años en el Palau de la Generalitat pero no es un galardón que representa al Consell y que la fundación es una entidad privada que da los premios a quien cree que se lo ha merecido. No obstante, en el jurado donde se dirimió la entrega del galardón a SCC participó la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Fuentes conocedoras del debate que se produjo entre los miembros del jurado para decidir a quién se daba el galardón aseguran que algún participante expresó su escaso entusiasmo por la decisión, que premia la trayectoria de una entidad que se opuso al proceso independentista y que genera una enorme animadversión en el independentismo catalán. Oltra negó cualquier tipo de incomodidad por el reproche de Nomdedéu a Puig y enmarcó su opinión en el derecho a la libertad de expresión.

La corriente 'Bloc i País', movimiento interno del que forman parte militantes de la coalición Compromís, calificó ayer de «error monumental» que el presidente de la Generalitat entregue el premio y solicitó al jefe del Consell y al PSOE que «rectifiquen y retiren la entrega de este galardón en el Palau de la Generalitat».

Estos militantes del Bloc (partido mayoritario en Compromís, si bien esta corriente es minoritaria) calificó en un comunicado de «innecesario y malintencionado abrir el Palau de la Generalitat para entregar este galardón a una entidad con evidente vínculos con la extrema derecha. Nos hemos enterado que la plataforma antiindependentista y españolista recibirá de manos del presidente el premio, lo que nos sorprende enormemente».