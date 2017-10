Un alto cargo del Consell acusa al Gobierno de crear «pruebas falsas» Enric Nomdedéu. / lp El secretario autonómico de Empleo asegura que se ha manipulado la justicia para encarcelar a los líderes separatistas catalanes A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:41

Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, siempre ha sido un político polémico en redes sociales. El dirigente de Compromís acostumbra a comentar la actualidad política continuamente en internet y varias de sus publicaciones han sido objeto de críticas. El último episodio de Nomdedéu se vivió el pasado lunes, cuando el secretario autonómico acusó al Gobierno central de crear «pruebas falsas» para encarcelar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de las principales plataformas impulsoras de la independencia de Cataluña.

La detención de las cabezas visibles de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural llevó a Nomdedéu a publicar en su cuenta de Facebook una entrada en la que realizó estas incriminaciones. El dirigente nacionalista también aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy manipula la justicia y utiliza «dinero público» para atacar a sus oponentes políticos. Además, sugirió que el PP ha podido llegar al Gobierno de España gracias a financiarse ilegalmente.

Esta no es la primera vez que Nomdedéu, que también es conocido por acudir a su puesto de trabajo en patinete, incendia las redes sociales con sus comentarios. El pasado septiembre, el número dos de Economía se vio obligado a abandonar su cuenta en Twitter tras ironizar con la enfermedad de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat. «El País Valenciano es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Burriana, aparece una cabra en un hospital de València y hoy he visto a Zaplana», indicó el alto cargo. Tras este comentario, compartió otra entrada en la que respondía a Mireia Mollà, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts. En ella destacaba que el expresidente «costaba de reconocer! Sin nariz y además parece que la enfermedad le consume. Muy deteriorado». Estas palabras no gustaron nada entre las filas populares e incluso desde los partidos que forman el Consell fueron vistas con malos ojos. Una situación que obligó a Nomdedéu a borrar esta publicación y a dejar inactivo su perfil en la red social.

Sus comentarios, dignos de un 'influencer' pero no tanto de un alto cargo de la Generalitat, también han terminado en otras ocasiones en burlas hacia las figuras de porcelana de Lladró, que calificó de «horripilante», y en calificar de «paletos» a los representantes de Ciudadanos. Toda esta suma de reacciones en internet ha precipitado que desde su mismo departamento vean con recelo el trabajo del dirigente de Compromís. Fuentes de la conselleria de Economía aseguran que estas polémicas se crean porque Nomdedéu dedica demasiado tiempo a comentar la actualidad en redes sociales en lugar de centrarse en su labor como secretario autonómico. El alto cargo del Consell salió ayer en defensa de sus mensajes incidiendo en que sólo eran «las conclusiones de las comisiones de investigación del Congreso y del parlamento catalán. Nada más».

El PP pide su cese

Juan Carlos Caballero, portavoz de Empleo del PP en Les Corts, reclamó ayer que el número dos de Economía sea cesado. A través de un comunicado, Caballero recalcó que el presidente Ximo Puig «debe tomar cartas en el asunto de una vez y destituirlo de inmediato de su cargo de secretario autonómico de Empleo porque este señor es responsable de un área tan sensible como la económica donde es fundamental generar confianza a los agentes económicos».

Para el parlamentario popular, «el catalanista Nomdedéu padece incontinencia verbal y le ha durado poco la inactividad en redes sociales para reflexionar tras su anterior salida de tono». Caballero consideró que los acontecimientos en Cataluña dejan entrever «el radicalismo de este personaje» y no dudó en afirmar que no puede seguir siendo «ni un día más» el número dos de la política económica del Consell ya que señaló que sus «declaraciones incendiarias» tan solo contribuyen a generar «temor e inseguridad». Algo que subrayó que no ayuda en este momento, cuando «numerosas empresas están llegando a la Comunitat huyendo de las consecuencias del secesionismo en Cataluña».