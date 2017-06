La alternativa a Ximo Puig toma cuerpo Mata, Ábalos y Puig, en un comité nacional del PSPV. / juan j. monzó El sanchismo clama por que un candidato le dispute la secretaría general del PSPV FERRIOL MOYA Jueves, 8 junio 2017, 20:26

Ximo Puig tendrá un candidato alternativo en la carrera por la secretaría general del PSPV. O no. La decisión no está tomada, entre otras razones, porque el congreso federal que se celebra del 16 al 18 de junio también marcará el nuevo equilibrio existente entre Pedro Sánchez y los barones territoriales en general. Pero que el transcurso de los próximos días vaya a aclarar esa incógnita no quita para que las voces del sanchismo en el seno del socialismo valenciano que defienden que se le presente una alternativa a Puig son ya muy significativas.

El comité nacional que se celebra mañana podría ser -aunque no necesariamente- indicativo del nivel de beligerancia existente en el socialismo valenciano con su secretario general. Acostumbrados a reuniones que asemejan más a conciertos de música clásica que a debates de confrontación de ideas, quienes enarbolaron la bandera de Sánchez en la carrera de las primarias -con el PSPV de la provincia de Valencia que dirige José Luis Ábalos y las plataformas a la cabeza- barajan aprovechar esa reunión, convocada precisamente con el objetivo de que el congreso nacional se pueda celebrar antes del verano, para explicitar la falta de apoyos con los que cuenta Puig.

Cualquier tipo de contestación en el transcurso de ese comité nacional sería significativa. Los críticos con Puig -quizá no tantos como los detractores que Susana Díaz tenía en el PSPV, pero también llamativos en número- han evitado cualquier tipo de posición crítica en las últimas reuniones del 'máximo órgano del partido entre congresos'. Una posición dirigida a que el eventual reproche político hacia el secretario general no terminara siendo utilizado como un intento de debilitar al presidente de la Generalitat.

El comité nacional de mañana puede medir el nivel de virulencia existente con Puig

Pero con las primarias ya celebradas, en pleno ecuador de legislatura, y sin un horizonte electoral cercano, Puig puede verse obligado a abordar un debate -el de su posición en las primarias- después de haber eludido tanto el de su dimisión de la ejecutiva federal (en la víspera del comité federal que forzó la caída de Sánchez) como el de su defensa de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

Díaz obtuvo un 27% de apoyos en el socialismo valenciano. Un porcentaje muy por debajo de las expectativas que la cuarta planta de Blanquerías se había trazado y había expuesto a la propia baronesa andaluza. Puig, en el transcurso de la campaña de primarias, y muchos de sus más estrechos colaboradores, hicieron una vinculación muy concreta entre el respaldo a la presidenta de la Junta de Andalucía y el apoyo al propio jefe del Consell. La víspera de la votación el pasado 21 de mayo, los altos cargos del Ejecutivo valenciano multiplicaron su presencia en redes sociales para retratar ese respaldo a Díaz y al presidente de la Generalitat. La identificación entre Díaz y Puig, el ticket conjunto que hicieron, lo retrató el propio equipo del líder de los socialistas valencianos.

Ahora, esa vinculación es la que retrata la propia debilidad orgánica de Puig. Ese 27% no suma probablemente todos los apoyos al secretario general y presidente del Consell. Pero la distancia que va desde esa cifra hasta el 51% -que le convertiría en seguro ganador de ese congreso- aún es mucha.

Entre la militancia del PSPV, la demanda de que se presente una candidatura alternativa a la de Puig es creciente. La decisión de incorporar al exnúmero tres del partido, José Manuel Orengo, como coordinador de su equipo de primarias, aún ha encendido más los ánimos. Orengo tuvo que abandonar la dirección nacional del PSPV tras verse salpicado en diversas causas judiciales. Tras un breve paso por la Diputación de Valencia, donde ejerció de jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, impulsó la Fundación Cical, una iniciativa de dudosa credibilidad en la que trató de implicar a distintas administraciones públicas valencianas y que tuvo que terminar aparcando.

Despacho de Orengo

El nombre del exnúmero tres -al que algunas fuentes le sitúan ya con despacho propio en la cuarta planta de Blanquerías- remite al del aparato tradicional del PSPV. Nada que ver con la regeneración que el propio líder de los socialistas valencianos había venido anunciando para el partido durante los últimos meses. La vuelta del exalcalde de Gandia, la identificación del apoyo a Díaz como un respaldo a sí mismo, la implicación en primera persona en la caída de Sánchez o la investidura de Rajoy están en el origen de la contestación de las bases del PSPV.

¿Y quién sería el candidato? la pregunta del millón sigue sin respuesta. Algunos de los dirigentes del PSPV que más se han señalado en su apoyo a Sánchez, como el propio Ábalos o Andrés Perelló, están descartados porque formarán parte, con toda probabilidad, de la ejecutiva federal. Y no quedan muchos más nombres con recorrido político y peso institucional como para medirse al actual líder del PSPV. Pese a ello, algunas fuentes señalaron ayer algún cargo del partido identificado con el sanchismo ya ha expresado en privado su disposición a medirse a Puig.

En todo caso, la posible 'amenaza' de una alternativa a Puig podría acabar propiciando que el líder de los socialistas valencianos se mostrara más dispuesto a la negociación en la nueva ejecutiva. El sanchismo considera ineludible que el partido recupere una voz propia, al margen de la del presidente del Consell. Y esa voz asumiría al mismo tiempo el papel de contrapeso interno.