Alperi niega favores por el aval de un millón El exalcalde de Alicante dice que obvió declarar en Les Corts el crédito del empresario porque no se dio cuenta de que tenía que hacerlo EP Lunes, 21 mayo 2018, 23:57

alicante. El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) declaró ayer que el préstamo que le avaló el empresario Antonio Moreno, en unas condiciones «inmejorables», según el Ministerio Fiscal, sin que se estipulara ningún tipo de intereses, ni garantía, para el pago de una multa de la Agencia Tributaria de 942.687 euros, no tenía como contraprestación facilitar los contactos que le podía proporcionar el ex primer edil que le introdujeran en los negocios inmobiliarios y comerciales de la ciudad.

Esta ha sido la respuesta dada por el exalcalde de Alicante en la segunda jornada del juicio en el que Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular, le piden nueve años de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública y uno por cohecho impropio por no pagar el amarre de su embarcación en el Puerto de Alicante. En este juicio se trata de aclarar la operación de crédito de 942.687 euros, de apariencia «totalmente simulada», según el auto de apertura del juicio oral, que supuso un aumento en el patrimonio del exalcalde de 1.004.878 euros, por el que tendría que haber abonado 405.351 euros en concepto de IRPF y por el que solo declaró 113.250 euros. No lo declaró en el registro de Les Corts, porque no se dio «cuenta de que tenía que hacerlo».

El empresario madrileño Antonio Moreno, representante de Taller de Contabilidad, S.L, aseguró, en relación aval de casi un millón de euros que le proporcionó a Alperi, que era una persona fiable y que como empresario consideró «que había razones objetivas para pensar que se iba a ganar el pleito a la Audiencia Nacional». Antonio Moreno explicó que se tuvo en cuenta, además, las rentas que percibía el exalcalde.