Alicante visualiza la ruptura total de Echávarri con sus socios de gobierno Gabriel Echávarri. / efe/m. lorenzo El alcalde redistribuye competencias tras el alejamiento de Compromís y Guanyar mientras el PSPV aún lo sostiene: «No ha robado» F. M. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:11

valencia. La aparentemente insostenible situación política y judicial del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, procesado por supuesta prevaricación en un caso de fraccionamiento de contratos e imputado en otra causa por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, se retrató ayer en el día a día de la corporación local. Echávarri convocó una junta de gobierno para redistribuir las competencias tras hacerse efectiva la salida de los tres ediles de Compromís del equipo de Gobierno. Los ediles de Guanyar Alacant, el otro socio del hasta ahora tripartido alicantino, decidieron no asistir para expresar su protesta porque el alcalde sigue en el cargo y aún no ha presentado su dimisión. Y Echávarri no tuvo mejor idea que delegar en la propia Junta -ahora con un nuevo equilibrio de fuerzas en el que el PSPV refuerza su posición- las competencias que asumían los ediles de Compromís.

«En definitiva, se trata de tres decretos y de una propuesta de acuerdo que derivan del irresponsable enrocamiento del alcalde tras sus imputaciones y su procesamiento, y en protesta por su actitud no vamos a asistir a la junta e instamos de nuevo a Pedro Sánchez y a Ximo Puig a que fuercen su dimisión cuanto antes», señaló el portavoz de Guanyar y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón.

«Se le sataniza»

Por su parte, el portavoz de los socialistas en les Corts, Manuel Mata, lamentó ayer el «linchamiento» contra al que se somete a Echávarri y cuestionó que se le «satanice» por una «irregularidad administrativa» y se le compare con Sonia Castello o Luis Díaz Alperi, cuando «no ha robado». Mata señaló a los periodistas que la situación del Ayuntamiento de Alicante le «duele muchísimo», porque se dan dos circunstancias «nada positivas»: un «problema de empatía» entre los socios del Gobierno local, y una cuestión administrativa «grave, que puede tener consecuencias penales», pero Echávarri «no ha robado».

Por su lado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, emplazó ayer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a que «intervenga» en la «crisis de Alicante» motivada por la situación judicial del alcalde, Gabriel Echávarri, porque la ciudad «no se merece este descrédito».