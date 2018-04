Alicante elige hoy a su nueva alcaldesa Eva Montesinos, junto a Gabriel Echávarri. / Alex Dominguez El PSPV, «seguro» de que Eva Montesinos será hoy investida alcaldesa de Alicante, pide «cordura y sensatez» EUROPA PRESS ALICANTE Jueves, 19 abril 2018, 08:45

El portavoz adjunto del equipo de Gobierno en Alicante, Fernando Marcos, se ha mostrado «seguro» de que la alcaldesa socialista en funciones y candidata la Alcaldía, Eva Montesinos, se convertirá hoy jueves 19 de abril en la segunda mujer alcaldesa de la ciudad, porque «así lo dijeron las urnas en 2015». Para ello, ha reclamado «cordura y sensatez» y ha aseverado: «No creo que haya nadie en su sano juicio que crea que tenemos que hacer un parón».

Asimismo, sobre la polémica en torno a una adjudicación de un servicio de ambulancias por parte de Montesinos para los juegos deportivos escolares, Marcos ha reclamado al PP que deje de hacer «el ridículo». A preguntas de los medios, tras presentar la media maratón de Alicante, Marcos ha considerado que los ciudadanos apostaron por un «gobierno progresista y así tiene que seguir siendo».

El pleno de investidura de este jueves está convocado a las 09.30 horas y es consecuencia de la renuncia al acta del exalcalde, Gabriel Echávarri, doblemente procesado por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP y por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, cuyas competencias mantenía el exalcalde.

Encuentro con Nerea Belmonte

Fuentes de Alcaldía confirmaron a Europa Press que Eva Montesinos se reuniría en la tarde del miércoles con la no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, con el objetivo de cerrar el voto número 15 que dará la mayoría absoluta a la candidatura de Montesinos. De lo contrario, la Alcaldía sería para el PP como partido más votado y con más ediles (ocho) en la corporación surgida en 2015.

Al respecto, Fernando Marcos ha señalado que se debe buscar el voto de Belmonte y «cualquier voto» que haga sumar «esos 15». «Aquí va a primar el sentido común y vamos a ser conscientes del mandato de las urnas. Tengo claro que todos vamos a remar en la misma dirección y creo que los ultimátums no son buenos».

Marcos ha pedido «normalidad» y que las circunstancias «fluyan, como tienen que fluir» entre dos bloques: «uno progresista y uno que no sabemos a qué se dedica o qué quiere. El bloque progresista tiene que tirar de la ciudad, no podemos echarnos a un lado».

Preguntado por la posibilidad de ofrecer a Belmonte concesiones, Fernando Marcos ha dicho que no está al tanto de las negociaciones y ha defendido que se habla además de «otras cuestiones» y ha precisado los proyectos que se están poniendo sobre la mesa y que «tienen que salir este año».

Por ello, ha expuesto que «si alguien» paraliza esos proyectos deberá «dar explicaciones y decir por qué ha intentado paralizar la ciudad». «No creo que haya nadie en su sano juicio crea que tenemos que hacer un parón y crea que estos tres años los hemos tirado a la basura, porque ha sido muchísimo trabajo. Nos hemos dejado la piel. Es momento de poner cordura y sensatez», ha reclamado.

Finalmente, ha insistido en que después de la investidura se podrá abordar la negociación para que en el nuevo equipo de Gobierno entren más grupos.

El PP que deje el «circo»

Sobre la petición de explicaciones desde el PP, a cerca de la adjudicación del servicio de ambulancias para los juegos escolares, Fernando Marcos ha considerado que los 'populares' están «nerviosos» y les ha pedido que paren el «circo que están montando» porque «saben que no tienen otra oportunidad».

«Si Luis Barcala no logra ser mañana alcalde, no lo va a ser nunca y el PP no volverá a gobernar esta ciudad», ha considerado. «Les pedimos que se dediquen a preparar una oposición constructiva en este tiempo que queda, que es lo que queremos y lo que hace falta para seguir que esta ciudad siga funcionando».