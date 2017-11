Homenaje a Chiquito de Alfonso Rus en Les Corts: «En el PP me dijeron 'hasta luego, Lucas'» Alfonso Rus, en la comisión de investigación de Ciegsa. / Efe El expresidente de la Diputación de Valencia despliega su show político en la Comisión de Ciegsa JOAN MOLANO VALENCIA Lunes, 13 noviembre 2017, 13:58

La Comisión no permanente de investigación de las actividades de la empresa pública Ciegsa acoge esta mañana en Les Corts a un personaje político de lujo. Un histórico del PP en horas bajas. El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que no ha decepcionado a los que consideran la política un espectáculo. La Cámara valenciana está permitiendo que sus salas de comparecencias se conviertan en una especie de reallity show de la política. Si la pasada semana fueron Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Francisco Correa los que 'dieron juego', ahora está siendo Rus, que incluso se ha permitido homenajear a Chiquito de la Calzada, fallecido este fin de semana, pues para resumir su convulso adiós a las puertas de las elecciones autonómicas de 2015, el expresidente del PP en la provincia de Valencia afirmó que en cuanto la sombra de la sospecha se cernió sobre él en la dirección popular le dijeron “hasta luego, Lucas”.

Rus negó haber cobrado comisiones, negó ser el dueño de la voz que contaba billetes junto a Marcos Benavent, negó que al PP le hiciese falta dinero, negó cualquier tipo de vinculación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps con asuntos de corrupción, negó tener una relación estrecha con Marcos Benavent o con Máximo Caturla, si bien a este último lo defiende en cuanto a su gestión en la Diputación de Valencia: "Tenía un fenómeno, que era el diputado de Hacienda, su gestión fue impoluta, espectacular. Lo que hizo en Ciegsa no lo sé".

"La UCO tiene que demostrar lo que dicen que hice. Lo que sí puedo demostrar yo es que el PP en la provincia de Valencia nunca ha pedido dinero", señala Rus, quien preguntado por si conocía a Carlos Roqués, uno de los arquitectos fetiche de Caturla, o a Jesús Nazareno, ha replicado: "De todos los nombres que me ha dicho ahí no conozco a nadie, a ninguno. Ni al Magdaleno ni a Nazareno. No los he conocido, ni he adjudicado". Y hasta ha tenido tiempo de aludir a Rita Barberá y compararse con ella: "Si me coge un infarto, alguno tendrá responsabilidad moral de lo que ha dicho, dice y de lo que está hecho. Daré la cara siempre porque me han enseñado a hacerlo", ante lo que Mercedes Ventura, parlamentaria de Ciudadanos en la comisión, le ha respondido: “No le conocía personalmente pero con esa ironía no le dará ningún infarto, tranquilo”.