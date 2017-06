Alexis Marí responde a Fernando Giner: «¿Pero lo ha dicho en una procesión, haciendo fotos a los baches, o espiando a @giuseppegrezzi detrás de un semáforo?" Alexis Marí. / EFE El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts responde en su cuenta de Twitter a las declaraciones del portavoz autonómico de Ciudadanos en las que decía que si él fuera Marí, dejaría el acta y se iría a su casa «tranquilamente» EFE Domingo, 11 junio 2017, 14:39

El exportavoz de Ciudadanos en Les Corts Alexis Marí ha respondido hoy en su cuenta de Twitter a las declaraciones del portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, en las que decía que si él fuera Marí, dejaría el acta y se iría a su casa "tranquilamente".

"¿Pero lo ha dicho en una procesión, haciendo fotos a los baches, o espiando a @giuseppegrezzi detrás de un semáforo?", se ha preguntado Marí, muy crítico con la dirección del partido especialmente desde que comprometió su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

"Creo en la defensa de los que nos votaron, no en la del 'acomodo' de algunos", ha publicado Marí en su cuenta, siempre en alusión a las citadas declaraciones de Giner.

"Después de la situación del PP Valencia y la probabilidad de voto a Cs en la capital -Giner es portavoz municipal de Cs-, el que me iría sería yo", ha agregado, para a continuación señalar que "en mi casa Punchi me dice que antes muerta que con lo rancio. Que no le mola".