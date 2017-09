Alejandro Font de Mora afirma que los sobrecostes en Ciegsa de 1.000 millones son «una falsedad» y «exageración» y los cifra en 309,8 Font de Mora durante la declaración / Damián Torres El exconseller de Educación subraya: «No he consentido ni cometido ningún hecho ilegal nunca, jamás. En toda mi vida nunca he hecho nada malo» EUROPA PRESS Valencia Lunes, 25 septiembre 2017, 13:11

El exconseller de Educación y actual vicepresidente segundo de las Corts, Alejandro Font de Mora, ha subrayado este lunes que los sobrecostes que se imputan a la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa son "una falsedad" y una "exageración" realizada por los actuales consellers de Educación y Hacienda, Vicent Marzà y Vicent Soler, respectivamente, y ha señalado que el viceinterventor general en su informe los cifró en 309,8 millones, un 19% de aumento respecto al importe de adjudicación, lo que está "dentro de los límites legales de lo que marcaba la legislación vigente", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que para llegar a los 1.000 millones de sobrecostes, los consellers "ignoraron" la cifra de 309,8 millones y se basaron para sacar esos números en un informe en "el que dos técnicos comparan un centro de Ciegsa con otro construido por la Conselleria para señalar que el metro cuadrado de Ciegsa ha sido un 36% más".

"Los consellers extrapolan esa cifra y obtienen 540 millones, pero en el mismo informe los técnicos dicen que no se puede extrapolar las cifras, pero ellos lo hacen y como necesitan llegar a la cifra mágica para el titular de 1.000 millones recurren a otra grosera maniobra que es que imputan como sobrecostes de obra de Ciegsa todos los gastos generales que llegan a 457 y esa cifra sumada a los 540 da 997 millones. Y un redondeito de tres millones y ya tenemos los 1.000", ha indicado.

A su juicio se trata de "tres timos conceptuales y tres estafas: ignorar maliciosamente la cifra del interventor, extrapolar los datos que técnicos dicen que no se pueden extrapolar y añadir como modificados partidas que no lo son". "La cuantía de los sobrecostes es una de las mayores falacias desde Goebbels para acá" y con ellos "alguien ha engañado a alguien y todo se lo han creído", ha manifestado.

Así lo ha indicado Font de Mora en una comparecencia en la comisión de las Corts que investiga los sobrecostes de más de 1.000 millones de euros en la empresa Construcciones e Infraestructuras educativas S.A (Ciegsa), en donde ha subrayado que durante su gestión se construyeron o reformaron unos 400 colegios, a través de esta sociedad, frente a los "dudosos 16 que lleva en dos años el Consell". "Soy el conseller Alejandro I el Inaugurador. Yo, menos hacer el pino para significar que estábamos haciendo colegios, hacía casi todo", ha remarcado.

En su intervención, ha defendido que la empresa estaba auditada y controlada "exhaustivamente" por parte de varias auditorías externas e internas. "Ni ocultación, ni falta de motivación ni defecto de contabilidad. Autonomía no significa ausencia de fiscalización y control", ha subrayado para incidir: "No he consentido ni cometido ningún hecho ilegal nunca, jamás. En toda mi vida nunca he hecho nada malo".