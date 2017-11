Alcón dice que denunció el blanqueo tras quedar fuera de las listas La exconcejal de Cultura llega ayer a la Ciudad de la Justicia. / irene marsilla La exedil niega al juez que le devolvieran los 1.000 euros y subraya que la conversación con su hijo se produjo tras recibir medicación A. RALLO Lunes, 20 noviembre 2017, 23:54

valencia. La exconcejal María José Alcón protagonizó un nuevo giro en el supuesto relato delictivo del PP de Valencia. No existió blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal, según se desprende de su declaración de ayer ante el juez instructor. En una comparecencia breve, apenas diez minutos, restó credibilidad al pinchazo telefónico en el que relata a su hijo la corrupción total que había en el partido y todo el dinero negro que, al parecer, acumulaba la formación.

La exedil quiso contextualizar las circunstancias en las que se produjo esa polémica conversación. Ella estaba ingresada en un centro hospitalario debido a su delicado estado de salud. Ese día, en abril de 2015, su marido Alfonso Grau la había llevado en coche a la sede popular y allí descubrió que había quedado relegada en las listas. Del décimo puesto había pasado al decimosexto lo que, en la práctica, la dejaba sin posibilidad de ser concejal. Esto le generó un enorme enfado, tal y como reveló al magistrado, al comprobar que Barberá no había cumplido con la promesa que le hizo. Llegó al hospital en estado de shock ante semejante decepción. Hasta tal punto que los médicos le recetaron una «medicación de rescate», indicó. Tras esto se registró la charla con su hijo en un estado general de confusión y aturdimiento, siempre según su testimonio.

No obstante, se mantiene la incógnita de por qué supuestamente ideó esa trama de blanqueo en el PP de Valencia. ¿Por qué construyó esa historia y no otra? Un día antes, el juez había autorizado la intervención telefónica de su móvil. Desde aquel momento, el pinchazo se convirtió en prueba principal del blanqueo e impulsó las pesquisas a todo el Grupo Municipal. Finalmente, casi medio centenar de personas se encuentran investigadas por participar en el blanqueo.

Alcón negó que la exsecretaria del Grupo Municipal Mari Carmen García-Fuster le hubiera entregado dos billetes de 500 euros. El ingreso de la donación de 1.000 euros lo hizo su hermano. Ella se lo ordenó por teléfono desde la propia clínica. La versión de ayer, en definitiva, supone la ratificación del testimonio que en su día prestó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como testigo. En aquella ocasión, fue convocada en la investigación abierta al aforado Miquel Domínguez. La causa se archivó ante la debilidad de los indicios incriminatorios contra Domínguez. Sin embargo, el futuro del parlamentario puede estar ligado al de sus compañeros de la formación. Si estos terminan sentándose en el banquillo, lo más probable es que también lo haga el aforado porque todos tienen idénticos indicios en contra.

Alcón fue la primera persona en reconocer la trama de blanqueo. Lo hizo en el juzgado de guardia, el mismo día que fue detenida. La edil compareció a última hora de la tarde. Tras escuchar el audio en el que hablaba con su hijo, afirmó ayer que se derrumbó y dio todo por bueno. También Alcón quiso aprovechar para contextualizar esa comparecencias. Sus circunstancias, al parecer, no eran las más saludables. Todo el día en el calabozo, con frío, sin su medicación. De nuevo, un aturdimiento general como le había pasado meses antes.

La exedil sólo contestó ayer a las preguntas del juez instructor. La Fiscalía Anticorrupción no la interrogó tras escuchar las explicaciones de Alcón. El resto de defensas no pudieron participar. Previamente, la investigada ya había adelantado que no iba a contestar a las defensas. La fiscalía pierde una de las bazas que tenía para acusar al medio centenar de cargos populares que permanecen imputados. Sin embargo, la acusación pública sigue teniendo el audio en el que Alcón confiesa toda la trama pese a que ahora lo niegue. Además, Anticorrupción cuenta con cuatro testigos, asesores del Ayuntamiento, que se negaron a participar en la propuesta al entender que se iba a cometer un delito de blanqueo. De igual modo, dispone del anónimo que llegó a la Ciudad de la Justicia en la que se alertaba de que el partido contaba con un nuevo recaudador una vez que Alfonso Grau ya no estaba en el Consistorio.