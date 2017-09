El alcalde de Dènia discrepa de PSPV y apoya la tasa turística

El alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt, defiende la imposición de la tasa turística que aprobaron Les Corts, y que Podemos plantea imponer en 2018, «si se hace bien hecha y se llega a un consenso con los empresarios del sector». Grimalt se mostró ayer partidario, consciente de que su postura levantará duras críticas entre los miembros de su partido pero: «lo siento pero no me desagrada la idea y la he defendido antes de ser alcalde de Dénia», comentó.

El edil dianense incidió en que esta «fórmula vendría muy bien para tener en las ciudades turísticas las cosas que sí tiene una ciudad que no lo es». En este sentido, se refirió al servicio de limpieza de playas «que nos cuesta 800.000 euros» u otros que «por infra financiación no tenemos pese a la gran cantidad de turistas que llega a esta ciudad». Entre los argumentos a favor, Grimalt defendió que será «una tasa finalista y repercutirá en otros servicios y promoción». De hecho, remarcó que supondrá una «forma de recaudar ya que será mucho el dinero que ingresará en el Ayuntamiento para otras propuestas».