El alcalde de Alicante se enroca en su cargo tras una nueva imputación El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. / LP La fiscalía cita ahora a Gabriel Echávarri como investigado por el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento A. C./ AGENCIAS VALENCIA/ALICANTE. Jueves, 19 octubre 2017, 00:21

Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, tiene un nuevo frente judicial abierto. La fiscalía notificó ayer que ha citado al primer edil como investigado (imputado en la anterior denominación) por el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala. Una causa que se suma a otra imputación que ya afecta a Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos y que no ha cambiado la posición del primer edil, que sigue enrocado en su cargo y no se plantea dimitir.

Según confirmaron fuentes de Fiscalía, la citación se produce para que Echávarri explique por qué se tomó esa decisión del despido. En función de su testimonio se determinará el traslado de la causa al juzgado pertinente o se archivará. Desde el entorno del alcalde aseguraron que todavía no tienen confirmación de la citación que desde el ministerio público señalan que está tramitada y se entregará en breve.

La funcionaria era una trabajadora temporal del área de Cultura del consistorio y fue despedida a finales del mes de abril. Una situación que llevó al portavoz del PP a denunciar unos actos que calificó de «pura venganza» al haber llevado los populares a los tribunales el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio, por el que también está investigado Echávarri judicialmente.

Esta nueva imputación ahonda la crisis existente en el equipo de gobierno tripartito del Ayuntamiento, formado por PSPV, Compromís y Guanyar, la marca blanca de Podemos en la ciudad.

La Ejecutiva de Compromís manifestó ayer que el nuevo frente judicial abierto para el alcalde de Alicante «complica todavía más la agenda judicial» y «refuerza» su petición de relevarle de su puesto por otro concejal socialista. Además, recordaron que ya instaron a Echávarri a dejar su cargo tras la primera imputación y recalcaron la necesidad de renovar el pacto de gobierno tripartito. Por su parte, Miguel Ángel Pavón, vicealcalde del consistorio y portavoz de Guanyar, incidió en que la situación es «absolutamente insostenible» y destacó que la única salida posible es «la dimisión». «Este es el gobierno del cambio y el cambio no es compatible con que Echávarri se aferre al sillón de la alcaldía, y esperamos que esa situación se produzca cuanto antes», sentenció Pavón.

Ante las demandas de sus socios de abandonar el puesto el alcalde, reiteró que no dejará el cargo porque no ha hecho «absolutamente nada» y apostó por superar los «desencuentros» entre los socios del tripartito mediante el diálogo. «Por encima de los personalismos están los alicantinos y por supuesto hay que dialogar con Compromís», mientras que con Guanyar espera que salgan del axioma de que «si no se va el alcalde, me voy yo». «No nos vamos a ir porque no hemos hecho absolutamente nada y solo estamos ahí por la estrategia del PP de asaltar los cargos públicos», apostilló Echávarri y concluyó que, como él no se irá, Guanyar «tendrá que irse o moverse». El portavoz del Partido Popular consideró que el alcalde se enfrenta a otro «gran problema» con la citación conocida, por ello le reclamó «coherencia» y que asuma su responsabilidad política.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento presentará al pleno de la semana que viene una iniciativa para reprobar al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por la «absoluta caotización» y la «paralización» de la gestión municipal que sufre la ciudad.