La AIReF ve la sostenibilidad financiera de la Comunitat en «riesgo muy alto» El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / damian torres Vuelve a emplazar al Consell a retirar los 1.325 millones de ingresos ficticios y recomienda una ejecución prudente de los presupuestos F. M. VALENCIA. Viernes, 27 octubre 2017, 01:07

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió ayer, en su 'Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2018 de la Comunitat Valenciana' de la existencia de 'riesgos muy altos' para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento del objetivo de deuda en el medio plazo -un 13% del PIB- y que, según este organismo, no se alcanzaría antes de treinta años (2047).

El documento retrata el horizonte financiero de la Comunitat a partir de la documentación facilitada por el Consell respecto a las cuentas para el próximo ejercicio. Y mientras los socios del Botánico, en concreto Compromís y Podemos, lanzan órdagos al PSPV para estirar el capítulo de gastos en plena negociación de la letra pequeña de las nuevas cuentas -la presentación prevista para hoy se ha trasladado al próximo martes-, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recomienda una 'ejecución prudente del presupuesto'. ¿El motivo? La posibilidad de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recorte aún más la previsión de ingresos que plantea el Gobierno valenciano.

Y eso que ya está bastante inflada. La AIReF, por tercer año consecutivo, retrata al Consell por incorporar una previsión de ingresos de 1.325 millones de euros -el incremento de fondos que estima que llegarían con la nueva financiación autonómica- que no se basa en nada. 'Dado que a la fecha no se contempla en norma o comunicación alguna una previsión similar por parte del Estado, la AIReF no considera dicha estimación'. No sólo eso. El organismo que preside José Luis Escrivá avisa de que junto a esos 1.325 millones ficticios 'se recoge una estimación del resto de ingresos y gastos que no parece factible.

La AIReF dice que la Comunitat Valenciana no cumplirá el objetivo de déficit para el próximo ejercicio, fijado en el 0,4% del PIB. En concreto, sitúa a esta región entre las que ve 'improbable' que puedan alcanzar esa meta. Si además la incertidumbre derivada de la inestabilidad política en Cataluña se prolonga en el tiempo, añade, el crecimiento de la economía se vería afectado significativamente, y también la evolución de los ingresos autonómicos distintos de los derivados del sistema de financiación, 'lo cual disminuiría para la Comunitat la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad'.

Respecto a la sostenibilidad, la AIReF advierte de que 'las necesidades de liquidez (especialmente la carga de intereses) son altas, con una dependencia casi absoluta de los mecanismos extraordinarios de financiación' del Gobierno. Y añade: 'la calificación crediticia está entre las más desfavorables del subsector, lo que implica costes adicionales en caso de recurrir al mercado'.

El organismo emplaza al Consell a incluir en los presupuestos 'la información necesaria que permita comprobar que, tanto los presupuestos como su ejecución, resultan consistentes con el cumplimiento del objetivo de deuda'. En esa información, se desliza, debería de aparecer una subida de impuestos. 'Se necesitan esfuerzos fiscales adicionales, dado que el mantenimiento del mejor resultado fiscal dejaría una ratio de deuda estabilizada alrededor del 36% del PIB en el largo plazo'.

El informe alerta de crecimientos del gasto de personal por encima del 4% y el resto de los gastos corrientes en tasas superiores al 6%, 'lo que no parece consistente con la evolución ordinaria de estos gastos sin medidas o información adicional que avale estas evoluciones'.