La AIReF sitúa a Valencia en el grupo de alto riesgo de incumplimiento fiscal El alcalde de Valencia, Joan Ribó, en un pleno municipal. / JESÚS SIGNES El organismo estatal recomienda que el Ayuntamiento de Ribó, junto al de Palma de Mallorca y Murcia, revisen el presupuesto para 2018 BURGUERA Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:59

valencia. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicó ayer su 'Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales', un análisis de una veintena de grandes ciudades españolas en el que las cuentas de la ciudad de Valencia no sale bien parada. El organismo estatal examinador de las cuentas públicas sitúa al Ayuntamiento que dirige Joan Ribó como uno de los que está en «alto riesgo» de no cumplir los parámetros de la fiscalidad que exige tanto el Gobierno central como Bruselas. El ente, creado a instancias de la Unión Europea para controlar el gasto, recomienda «que los ayuntamientos de Valencia, Murcia y Palma de Mallorca, por estimarse alto riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, adapten sus proyectos de presupuestos para garantizar el cumplimiento al cierre de 2018». Desde el Consistorio de la capital del Turia aseguraron ayer que se han puesto en contacto con AIREF, «puesto que el consistorio valenciano cumple con los objetivos en cuanto a la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, ya que el mismo «organismo independiente» prevé un superávit de 110 millones en 2017 y de 79 millones para 2018. AIREF ha reconocido su error en los cálculos previos que había realizado». Sin embargo, la AIReF no realizó ayer ningún tipo de rectificación de sus cálculos.

Además del Ayuntamiento de Valencia, tampoco sale airoso del examen la Diputación de Valencia ni el Consistorio de Gandia.

En relación a la capital, el ente examinador, cuyos informes no son vinculantes, realiza una clasificación de cinco niveles. Del uno al cinco, Valencia está situado al nivel cuatro, siendo el quinto el más alto, donde está Bilbao y Madrid. La capital del país está sufriendo los rigores del control financiero directo del Gobierno central. En el caso del análisis relacionado con Valencia, desde el organismo estatal pone el acento en el objetivo de estabilidad para el año próximo y el cierre del actual, y señala que el superavit previsto para 2018 es inferior al comprometido. Igualmente se destaca un exceso de gasto en el ejercicio actual, si bien la deuda se ha rebajado. «Si cumplieran sus previsiones dejaría de necesitar autorización para endeudarse», según la AIReF.

El Ayuntamiento de Valencia asegura que hay un error en los informes y que la AIReF lo reconoce Desde el Consistorio de la capital se considera que los cálculos están «desvirtuados»

Desde el Ayuntamiento de Valencia se indicó ayer que «para el cálculo del cumplimiento de la regla del gasto, no pueden incluirse sin cribar todas las inversiones (incluyendo las financieramente sostenibles), el total del presupuesto municipal, el total de las inversiones (incluyendo las plurianuales) o las aportaciones de otras administraciones, puesto que de esta forma se desvirtúa el cálculo».

«Desde el consistorio se ha enviado a AIReF unas aclaraciones sobre el cierre del ejercicio de 2017 en las cuales se demuestra el cumplimiento de la regla del gasto, teniendo en cuenta los datos actuales de la ejecución presupuestaria, además de la relación de los gastos de inversiones financieramente sostenibles y los gastos financiados con recursos de otras administraciones públicas, que en el 2017 suman 62,5 millones de euros, no computan para el cálculo de la regla del gasto», indicaron fuentes municipales, que discrepan con el análisis del organismo estatal y recuerda que «el alcalde anunció hace unos días que al final de 2017 se amortizarán por parte del Ayuntamiento de València 24 millones de deuda por encima de lo previsto, continuando una política responsable de reducción de deuda».