Àgueda Micó, sobre las críticas de Pablo Iglesias a Compromís: «Patinó por una rabieta»

Àgueda Micó, portavoz de Compromís. / Efe

La nueva portavoz de la coalición asegura que al líder de Podemos «no le gustó que no le hiciéramos seguidismo»

La nueva portavoz de Compromís en nombre del Bloc (partido nacionalista mayoritario en la coalición), Àgueda Micó, ha señalado sobre las críticas de Pablo Iglesias a su formación y, especialmente, al Bloc, que las declaraciones del líder morado "fueron desafortunadas" y fruto de "una rabieta".

"No tienen que ver con la realidad. Reaccionó así un poco porque no le gustó que no le hiciéramos seguidismo", ha agregado Micó durante un desayuno informativo que acaba de finalizar en la sede de Compromís y en el que se ha presentado como una de las nuevas portavoces de la coalición, en sustitución de Enric Morera, actual presidente de Les Corts.

"Somos un partido de posturas firmes y vamos mucho más allá de alianzas concretas y del buen rollo con Podemos y PSOE", indicó Micó en relación a las críticas recibidas hace una semana por Iglesias, sobre quien resume: "Patinó, pero no le doy importancia. Además no fue una declaración argumentada ni nada".

La nueva coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, quiso subrayar que su nuevo cargo implica un liderazgo orgánico y ha negado que exista ningún tipo de crisis dentro del partido a raíz de las tensiones internas generadas por el desgaste propio de ocupar destacados puestos del Consell.

La labor de Micó, según ella, no va a consistir en "hacer un trabajo hacia fuera" sino que será un "nexo de unión dentro de Compromís" para tratar de conseguir que se convierta en "la organización hegemónica del País Valenciano".