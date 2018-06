La agenda valenciana sobre la mesa de Sánchez En Valencia. El secretario general del PSOE y desde ayer presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / irene marsilla El cambio de Ejecutivo central limita la capacidad del Consell del Botànic para mantener el discurso victimista exhibido hasta la fecha frente a Madrid JC. FERRIOL MOYA * JCFERRIOL@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 2 junio 2018, 00:31

valencia. No hace ni tres semanas. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y desde este viernes nuevo presidente del Gobierno, mantuvo una reunión el pasado 14 de mayo en Madrid con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Sobre la mesa, cuestiones relacionadas con el horizonte electoral más cercano -queda un año para las municipales y autonómicas-. Pero también, tal y como se anunció desde el PSPV a través de un comunicado, la situación de la agenda valenciana. En ese encuentro, según Blanquerías, el líder del PSOE trasladó al jefe del Consell el apoyo incondicional del grupo parlamentario socialista a las reivindicaciones de más inversiones, suficiencia financiera para la Comunitat y un pacto del agua que contemple el trasvase Tajo-Segura. En definitiva, un respaldo explícito a lo que el propio Puig se ha referido en distintas ocasiones y que tiene que ver con los principales frentes abiertos que mantiene la Comunitat.

Apenas veinte días después, Sánchez ya es el presidente del Gobierno tras haber logrado sacar adelante la moción de censura a Mariano Rajoy. Y lo que no hace ni un mes fue un compromiso de respaldo incondicional, se convierte ahora -si atendemos a aquellas palabras- a una parte importante de la hoja de ruta del nuevo Gobierno. La reivindicación de la que ha venido haciendo gala el Consell que lideran Puig y Mónica Oltra ante el Ejecutivo central debería de encontrar desde ahora, al menos en teoría, una receptividad absoluta. Hasta el punto de que lo que sí parece inevitable es que el victimismo exhibido hasta la fecha por el Gobierno valenciano -por el retraso con la reforma de la financiación, la falta de inversiones en los PGE o los recursos interpuestos por el Gobierno ante el TC contra algunas leyes aprobadas por Les Corts- desaparezca o, como poco, se module en buena medida.

De todos esos asuntos, la reforma del sistema de financiación ocupa un espacio propio por razones obvias. El Consell ha venido haciendo bandera desde su llegada al Palau de la Generalitat de la infrafinanciación que lastraba las cuentas autonómicas y de la necesidad de cambiar un modelo que penalizaba todos los años el margen económico del Consell. Durante la primera mitad de la legislatura Puig casi limitó su bandera política a la exigencia de la nueva financiación. Y en esta segunda mitad se impulsó, desde los partidos que firmaron el Acuerdo del Botànic, una manifestación para exigir un trato financiero justo al Gobierno.

El líder del PSOE mostró hace 20 días su «apoyo incondicional» a la agenda valenciana

La de la reforma de la financiación ha sido una exigencia tan permanente que incluso desde el PSPV se llegó a barajar como uno de los argumentos a esgrimir en esa hoja de ruta que en algún momento se confeccionó con la intención -reconocida en privado por algunos de los más destacados dirigentes de ese partido y de Compromís- de un eventual adelanto electoral.

Los aspectos concretos de esa reivindicación son conocidos. El modelo aprobado en 2009 sigue vigente, pese a que caducó el 1 de enero de 2014. El Gobierno de Mariano Rajoy esgrimió distintas motivaciones -desde la situación financiera a la proximidad de distintas convocatorias electorales, pasando por la situación política en Cataluña- para no abordar ese debate, hasta el punto de que a estas alturas de 2018 el departamento que ha dirigido Cristóbal Montoro aún no ha detallado cuál es su propuesta.

El Consell de Puig no sólo exige un nuevo sistema sino también se ha llegado a mostrar partidario de una quita de la deuda -la generada por la falta de financiación a la Comunitat- que estimaba en unos 20.000 millones de euros. Cabría esperar que con el nuevo Gobierno, la exigencia de esa condonación se recuperara por parte del Gobierno valenciano.

¿Y las inversiones?

A la demanda de la nueva financiación debe añadirse la que afecta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El anuncio de Sánchez de gobernar con las cuentas propuestas por el PP -y pendientes aún de aprobación por el Senado- con el objetivo de garantizarse el apoyo de PNV a la moción de censura no es el mejor indicador posible para el Gobierno del Botànic.

Puig, Oltra o el titular de Hacienda, Vicent Soler, fueron muy críticos con el contenido de unos presupuestos que no resuelven la falta de empuje inversor del Ejecutivo central en la Comunitat. Los 740 millones de inversiones en las tres provincias valencianas suponían, es verdad, un aumento del 25% respecto a los presupuestos de 2017. Pero no es menos cierto que seguían quedándose lejos de los 880 millones de 2016. Y en todos esos casos, el porcentaje de inversión se quedaba bien lejos de esa reivindicación que se pretende incorporar con la reforma del Estatuto valenciano -que está en el Congreso y que también podría acelerarse- y que defiende equiparar en porcentaje las cuentas que reciba la Comunitat a su peso poblacional sobre el conjunto del Estado, situado en el entorno del 11%.

Que Sánchez haya anunciado que se mantienen los presupuestos no debería incluir obligatoriamente que no haya algún margen para modificarlos. El presidente Puig, cuando se dio a conocer el proyecto de PGE para este año, ya advirtió de que se le estaba dando un portazo a la Comunitat porque se le negaban más de 330 millones de euros con los que se equipararía con la inversión media. El jefe del Consell dijo entonces -principios de abril- que se trataba de algo «escandaloso», máxime si se compara «con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. Entre los frentes que se quedaron pendientes de financiarse en esos presupuestos, los fondos para la Autoridad de Transporte Metropolitano.

En la agenda valenciana hay más asuntos. Tras aquella reunión en Madrid de hace tres semanas se anunció desde el PSPV que se había planteado la necesidad de conseguir un Pacto de Estado sobre el Agua que contemplara los recursos hídricos que necesita la Comunitat Valenciana. Desde Blanquerías se remarcó que ese pacto del agua debía contemplar de forma inexcusable el trasvase Tajo-Segura, que además de ser «innegociable» debía ir acompañado de inversiones en infraestructuras hidráulicas para optimizar los recursos hídricos existentes.

El debate de los trasvases

El respaldo al Tajo-Segura situaría a Sánchez en frente de la tesis sostenida por el presidente manchego, Emiliano García-Page. La posición del líder del PSOE en relación con los trasvases puede ser uno de los frentes abiertos con el Consell. En concreto por ese Tajo-Segura. Hace apenas un mes, el líder socialista proclamó en una red social que el objetivo de su partido era «el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua, sino una política del agua».

La nueva complicidad que cabe esperar entre el futuro Ejecutivo central y el de la Comunitat afecta también a toda esa serie de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Rajoy contra distintas normas valencianas. La ley de pobreza energética, la de la función social de la vivienda, la de designación de senadores en representación de la Comunitat, el decreto por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat, el decreto de plurilingüismo, la ley de creación de À Punt, la ley de acompañamiento de los presupuestos y la del reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género son algunas de las normas que, o bien han sido recurridas ante el TC o se han quedado en el paso previo con la creación de una comisión bilateral para tratar de llegar a un acuerdo. Con el nuevo Ejecutivo central, la administración autonómica confía en disponer de un nivel de complicidad que permita resolver los frentes que siguen abiertos.

Hay otro asunto que la designación de un nuevo Gobierno central pone sobre la mesa para la Comunitat: la capacidad para influir. El Botánico reprochó en diversas ocasiones al PPCV que no fuera capaz de 'arrastrar' al Ejecutivo central hacia posiciones más cercanas hacia la Comunitat. Con el problema catalán sobre la mesa y con la privilegiada posición del PNV en el nuevo tablero político, Valencia tendrá que pelear con esas dos regiones -y siempre con Madrid por su condición de capital- para lograr que el Ejecutivo central tenga, tanto en personas como en políticas, referencias que lo hagan cercano y amable para la Comunitat. El Consell ha echado en falta referencias valencianas en el Ejecutivo de Rajoy. Ahora debería resolverse ese problema.