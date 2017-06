La Agencia Antifraude se pone en marcha con un presupuesto de 1,5 millones Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, junto a Enric Morera y Manuel Alcaraz . / D. TORRES Joan Llinares toma posesión de su cargo como director del ente con el objetivo de luchar, prevenir e investigar la corrupción A. CERVELLERA Sábado, 1 julio 2017, 00:24

Valencia. La Agencia Antifraude, el organismo encargado de prevenir y luchar contra la corrupción en la Comunitat, ya cuenta oficialmente con un director, Joan Llinares, que será el encargado de poner en marcha el nuevo ente con un presupuesto de 1,5 millones de euros. El abogado, que destapó el caso Palau y detectó irregularidades en el IVAM, tomó posesión de su cargo ayer en Les Corts en un acto en el que estuvo presente Enric Morera, presidente de la cámara y Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, así como una amplia representación de portavoces y diputados de todos los partidos con representación y miembros de la sociedad civil.

Llinares destacó, durante la rueda de prensa posterior a la toma de posesión, que el objetivo de este 2017 es «arrancar» el ente. El número de trabajadores que formarán la Agencia Antifraude no fue detallado pero sí se recalcó que todos serán funcionarios de carrera. Pese a que el abogado comenzó a trabajar desde ayer en la puesta en marcha del nuevo organismo aún no está claro donde se ubicará. De forma temporal el director trabajará desde Les Corts. Aunque esta será una situación provisional, ya que Llinares señaló que la agencia no se situará en el espacio habilitado en la cámara, que calificó de «reducido», y aseguró que la idea es encontrar otro espacio «independiente», que no forme parte de ninguna conselleria u otra administración. Una tarea que indicó que está siendo «complicada» y que por ello no se descarta que se alquile una sede, una opción que parece una realidad ya que está contemplada en el presupuesto del ejercicio.

Para el director de la Agencia Antifraude el nuevo ente cuenta con tres ejes fundamentales. Prevenir los casos de corrupción, los asuntos jurídicos y el trabajo de análisis e investigación, la parte que aseguró Llinares que contará con más medios físicos y económicos. El abogado se mostró consciente de que la puesta en marcha conllevará algunas «dificultades» aunque no ocultó su ilusión y remarcó que cuenta con «todas las expectativas» para esta nueva etapa que afronta.

La agencia estará en contacto continúo con el Consell, a través de la conselleria de Transparencia, y con otros organismos públicos como la Sindicatura de Comptes, un organismo que Llinares recalcó que cuenta con competencias diferenciadas. El director también subrayó que mantendrá una reunión con el síndico mayor de cuentas, Vicent Cucarella. Además, la Agencia Antifraude también se coordinará con entidades sociales, funcionarios, y la fiscalía. Aunque recordó que cuando un asunto se judicialice el organismo ya no tendrá competencia sobre el mismo.

Un arranque difícil

La Agencia Antifraude ha sido, desde el inicio de la legislatura, uno de los proyectos en los que más empeño ha puesto Podemos para que saliera adelante. Sin embargo, las negociaciones de la ley que regula el ente han causado también dolores de cabeza al tripartito.

El debate sobre de quién debía depender el organismo, fue el primer punto de fricción entre Podemos, que quería que rindiera cuentas a Les Corts, y el PSPV y Compromís, que proponían que estuviera adscrito al Consell. Finalmente, los podemistas consiguieron que la Agencia Antifraude dependiese de la cámara autonómica, aunque este no fue la última discrepancia. Existieron también diferencias de opinión sobre si el organismo debía contar con capacidad sancionadora, una atribución que finalmente fue aceptada.

Aprovechando el nombremiento de Llinares, Podemos emitió ayer un comunicado haciendo gala de el trabajo realizado durante estos dos años que ha desembocado en la constitución del ente. Además, el partido morado aprovechó para pedir las «máximas facilidades al director para que el inicio de los trabajos de la agencia pueda ser inmediato».