«No hay nada y además no podrán demostrarlo»

Octubre de 2012. El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana acude como todos los años a los actos institucionales del 9 d'Octubre en el Palau de la Generalitat. El Gobierno valenciano ya lo preside Alberto Fabra, después de que Gürtel haya obligado a presentar su dimisión a Francisco Camps. Zaplana se detiene ante los medios de comunicación, como siempre hace cuando tiene interés en hacer alguna declaración. Y contesta a los periodistas. En una de sus declaraciones, el exdirigente popular se ufana de haber presidido una etapa como presidente de la Generalitat «sin problemas judiciales». Zaplana ajusta cuentas con Francisco Camps, a quien propuso como sucesor en 2002 y que, desde el mismo momento que es elegido jefe del Consell en 2003, muestra sus discrepancias con su antecesor. El comentario no pasó inadvertido.

Bajo su presidencia, los grupos de la oposición -PSPV y EU- siempre levantaron sombras de sospecha sobre la gestión de Zaplana. Su visibilidad, sus amistades... al entonces líder del PP valenciano se le asoció -siempre en términos políticos pero nunca en los tribunales- con actividades poco claras. Su respuesta ante los medios de comunicación, siempre que se le preguntó por las acusaciones de la oposición, fue la misma: «De eso no hay nada y además no lo van a poder demostrar». El comentario -que algunos de los periodistas más veteranos todavía recuerdan del expresidente- dejaba siempre la duda respecto a si lo que Zaplana trataba de proclamar era que no había protagonizado ningún comportamiento irregular o si lo que ocurría es que estaba seguro de que nunca se le podría vincular con ninguno de ellos.

A Zaplana se le vinculó también con Gürtel. De hecho, quién lo hizo no fue otro que Francisco Camps. En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional por el juicio de la financiación irregular del PPCV, Camps citó expresamente a Zaplana como el responsable de que la trama comenzara a actuar en el ámbito de la Comunitat después de que dejara de hacerlo para la dirección nacional del partido. Camps atribuyó a Orange Market la organización de un acto del PP en 2002, aún con Zaplana de líder del partido. El expresidente del Consell replicó de inmediato y negó cualquier vinculación con Álvaro Pérez. «Sería en lo único en que (Camps) me habría hecho caso», dijo.