Sin acuerdo en Les Corts para condenar las agresiones del 9 d'Octubre Varios diputados dialogan en Les Corts. / Manuel Molines Ni Ciudadanos ni el PP han dado su apoyo a la iniciativa impulsada por Compromís y Podemos a la que se ha sumado el PSPV EFE VALENCIA Miércoles, 18 octubre 2017, 14:59

Los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes no han logrado ponerse hoy de acuerdo para poder redactar una declaración institucional que condene la violencia y las agresiones producidas durante el pasado 9 d'Octubre, tanto en la procesión cívica matinal como en la manifestación vespertina.

Compromís y Podemos han impulsado una iniciativa, a la que se ha sumado el PSPV, para condenar estos incidentes, rechazar "los mensajes de odio en los que se amparan las agresiones fascistas" y defender el 9 d'Octubre como un día para la alegría y la celebración en común y para conmemorar lo que une como pueblo a la Comunitat.

La declaración promovida por estos grupos también muestra la preocupación de los parlamentarios por "la ineficiente gestión" de los recursos policiales disponibles hecha por parte de los responsables políticos, a pesar de "los ánimos por generar conflicto de grupos simpatizantes de partidos de ultraderecha".

Sin embargo, la iniciativa no podrá llevarse al pleno ya que para ello es necesaria la firma de todos de los grupos parlamentarios, y ni Ciudadanos ni el PP han dado su apoyo a la misma.

El PP se ha opuesto por la falta de apoyo expresa en el texto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por considerar que la declaración propuesta pretendía señalar de manera crítica la actuación de la Delegación del Gobierno y de la Policía.

Los populares han recordado que en su momento el PPCV ya emitió un comunicado de condena a los hechos violentos ocurridos la tarde del 9 d'Octubre.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha considerado que se está "politizando un tema muy serio" y ha defendido la condena de la violencia "siempre, venga de donde venga", pero no puede aceptar que "se hable de gestión política ineficiente cuando hay detenciones y hay una investigación en marcha".

Sánchez ha avanzado que Ciudadanos presentará un texto alternativo en el que se condene la violencia y espera contar con el apoyo de todos los grupos políticos.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que lo que pretendían con esta declaración es que "hubiera una condena unánime por parte de Les Corts a lo que ocurrió el 9 d'Octubre", con "insultos y amenazas" a políticos en la procesión cívica de la mañana y agresiones físicas en la manifestación de la tarde.

"Eso es lo que queremos condenar", ha dicho Ferri, quien no entiende "la pasividad de la Delegación del Gobierno a la hora de usar bien los pocos recursos policiales con los que contaba para evitar que los ultras llegaran" al lugar de la manifestación.

A su juicio, los policías no deberían haber dejado que estas personas llegaran hasta la plaza de San Agustín, desde donde salía una manifestación legalmente convocada, y considera que esas actuaciones "se deben condenar" por parte de todos los demócratas.

El portavoz adjunto de Podemos César Jiménez ha afirmado que lo único que quieren es poner de relieve su preocupación por "la falta de gestión eficiente" de los recursos policiales para garantizar "todos los derechos" y que el Día de la Comunitat se pudiera celebrar "en libertad y tranquilidad".

"Estamos preocupados y queríamos traer una voz común que trasladara esta preocupación", ha manifestado Jiménez, quien ha condenado que no se actuara ante la declaraciones previas de algunos ultras de que querían "agredir a manifestantes".

Tanto Ferri como Jiménez han dicho que estudiarán presentar esta iniciativa como proposición no de ley para que pueda debatirse en el pleno, pero lamentan que no haya podido leerse como declaración institucional de Les Corts pues creen que ante "una cosa como esta no debería haber duda a la hora de firmarla".