La actualización del logotipo de la Generalitat costó más de 30.000 euros El nuevo logotipo, en un panel durante su presentación. / J. S. El Consell se muestra satisfecho por el importe y porque la renovación sirve para «difundir el trabajo de diseño que se hace en la Comunitat» S. P. Jueves, 19 abril 2018, 00:08

valencia. La revisión y actualización de la identidad gráfica y el manual de aplicación del nuevo logotipo de la Generalitat ha costado 32.400 euros (más IVA) y su aplicación ha sido inmediata en los soportes digitales y será progresiva en la papelería y el resto de soportes, en los que se está respectando las actuales existencias.

Así lo manifestó ayer el conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante la sesión de control al Consell y ha asegurado que es una cifra «muy alejada de los 174.080 euros que pago la Generalitat en 2005 por adjudicación de la asistencia para la creación, presentación de la nueva imagen y el manual de la identidad corporativa». A pregunta del diputado de Ciudadanos (Cs) Antonio Subiela sobre el coste de la aplicación del nuevo logotipo, Soler añadió que la nueva identidad ha sido elaborada por un diseñador valenciano premiado y reconocido, lo que a su vez, ha servido para «difundir el trabajo de diseño que se hace en la Comunitat».

Soler explicó que la instrucción que la Secretaría Autonómica de Comunicación elaboró para la aplicación del nuevo logotipo estableció que el cambio «solo sería de aplicación inmediata en los soportes digitales y progresivamente se irá implantando en la papelería básica y en el resto de soportes conforme se vayan agotando las existencias».

Ciudadanos asegura que en un principio se afirmó que el coste era la mitad del finalmente anunciado La Academia de Heráldica criticó el logo por rebajar la categoría simbólica respecto al escudo

«Hemos de agotar todos los papeles y todo lo que tenga el logo antiguo porque nosotros no despilfarramos ni malgastamos nada. Todo se aprovecha por criterios de optimización del gasto. Dilapidar el dinero de los valencianos forma parte del pasado», explicó Soler.

Subiela recordó que en una pregunta anterior, ya les informaron de que el coste de actualizar la imagen era de 17.500 pero que no habían pedido ningún informe económico, lo que a su juicio es un «error», porque sin un estudio previo no pueden saber «qué aplicación era la más barata». Se preguntó si los responsables del Gobierno valenciano «tenían deudas de amiguetes de 2007 y tenían que cubrirla ahora» y recriminó que Soler diga que el Consell actual no despilfarra como los gobiernos anteriores si «se han gastado 17.500 euros en un logo que no saben cómo van a aplicar y que, según los expertos en heráldica, tiene un error». Presidencia de la Generalitat respondió en febrero a la valoración que la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica hizo en relación con la renovación de la imagen de la Generalitat -y de la que consideró que rebajaba la imagen correspondiente a un Reino a la de un vizcondado-. A través de un comunicado, el Palau remarcó que la Ley de la Generalitat por la que se regulan los símbolos de la Comunitat y su utilización no ha sido modificada, por lo que se mantienen los símbolos aprobados.

La Generalitat explica que el cambio de imagen al que se hace alusión se corresponde con la actualización de un logotipo, «que no símbolo o escudo», respecto al que en su día ya fue creado por los diseñadores Daniel Nebot y Nacho Lavernia.

El titular de Hacienda defendió ayer que ahora no envían nada a la basura sino que «todo se utiliza» e incidió en que «por razones de eficiencia y optimización del gasto, no va a haber costes adicionales en ningún departamento de la Generalitat».