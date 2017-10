El TSJ acepta las demandas de los no adscritos contra la Mesa de Les Corts De Miguel y Rojo presentaron un recurso ante el tribunal por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales como parlamentarios J. MOLANO Miércoles, 18 octubre 2017, 00:41

valencia. Dos de los cuatro exdiputados de Ciudadanos en Les Corts, David de Miguel y Domingo Rojo, interpusieron el pasado 2 de octubre sendas demandas en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) contra la Mesa de Les Corts que fueron admitidas a trámite el martes de la semana pasada.

¿Cuál fue el motivo de los recursos? Ambos parlamentarios consideran que la Mesa vulnera el Reglamento de Les Corts y sus derechos fundamentales como diputados al no admitir a trámite el 11 de julio una interpelación al conseller de Hacienda, Vicent Soler, registrada por De Miguel una semana antes.

La Mesa argumentó entonces su rechazo a aceptar la petición del ex de Cs en que la formulación de ese tipo de preguntas no forma parte de los derechos reconocidos a los diputados no adscritos. Una decisión que contrarió a De Miguel, quien emitió un recurso de resposición el pasado 14 de julio contra ese acuerdo de la Mesa al considerar que contraviene la normativa de la Cámara, ya que, sostiene, el artículo 148.1 del Reglamento del Parlamento valenciano establece que como diputado individual tiene derecho a formular interpelaciones al Ejecutivo y a los consellers. Es por ello que De Miguel solicitó en su escrito la reconsideración del acuerdo de la Mesa y que se admitiera la interpelación.

El órgano que dirige la actividad de Les Corts respondió al recurso de resposición del diputado no adscrito el 19 de septiembre y rechazó de nueva su interpelación, por lo que tanto De Miguel como Rojo decidieron interponer el pasado 2 de octubre dos recursos contencioso-administrativos en los juzgados.

La demanda fue admitida a trámite por parte del TSJCV la semana pasada, para sorpresa de la Mesa de Les Corts, que esperaba que el tribunal se inhibiera y remitiera el caso al Tribunal Constitucional «por tratarse de una cuestión reglamentaria y de derechos fundamentales».

El TSJCV otorga cinco días al Parlamento valenciano desde la recepción del requerimiento -llegó ayer a la Cámara- para que remitan al juzgado el expediente por el que se rechaza la interpelación del diputado no adscrito e indique quiénes fueron los responsables de la negativa para que puedan comparecer ante el órgano judicial como demandados. Asimismo, el tribunal señala que ante su resolución cabe interponer un recurso de resposición.

La Mesa de Les Corts, como señalaron a este diario fuentes de la Cámara, remitirá al TSJCV la misma resolución por la que negó la posibilidad de preguntar al ex de Cs. El órgano argumenta en ese texto que «en los Reglamentos Parlamentarios se establece que toda interpelación pueda dar lugar a la presentación de una moción subsiguiente, por la cual la Cámara manifieste su posición» mediante el voto. La Mesa añade que en la normativa de Les Corts «se dice con claridad» que «en el caso de formularse una interpelación por parte de cualquiera de los diputados no adscritos resultaría imposible poder presentar esta moción subsiguiente, que sólo puede hacerse por un grupo parlamentario». El órgano añade que «es fácil comprobar» en el Reglamento que «la limitiación del número de interpelaciones siempre se hace en relación de los grupos parlamentarios y no de los diputados».