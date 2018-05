Absueltos los cuatro ultras que hicieron un escrache en el domicilio de Oltra La vicepresidenta del Consell. / EFE/ Juan Carlos Cárdenas La jueza considera que no se dieron todos los requisitos de las amenazas, como el hecho de anunciarle que algo malo le iba a ocurrir A. RALLO VALENCIA. Viernes, 1 junio 2018, 00:57

Los cuatro ultras que se concentraron a las puertas del domicilio de Mónica Oltra han sido absueltos de un delito leve de amenazas. El fiscal pedía una multa de 900 euros a cada uno de los acusados. Sin embargo, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria entiende que no se dan todos los requisitos del tipo penal. Se trata de una «intimidación de carácter circunstancial» que no alcanza la calificación definitiva al carecer de la advertencia a la víctima, en este caso Oltra, de «un mal injusto, determinado y posible». Es decir, que los congregados no le amenazaron con que algo malo le iba a suceder a la vicepresidenta. Y de ahí la ausencia de reproche penal.

Los hechos acontecieron en octubre del pasado año. Durante unos quince minutos, un grupo de ultras -sólo se identificó a cuatro- se concentró en el domicilio particular de la responsable del Consell, ubicado en una zona residencial. La mayoría llevaba una careta para ocultar su rostro. Hicieron sonar un pasodoble y después el himno de España como respuesta a «los independentistas que quieren romper España». Todo se retransmitió en directo a través de una red social.

Mónica Oltra, tras reconocer entre los asistentes al líder de España 2000, José Luis Roberto, bajó las persianas de su casa y llamó a la policía, según recoge la sentencia. La exvicepresidenta sufrió un «gran temor» y durante los días posteriores cambió la rutina de su hijo. Además, se le asignó vigilancia policial.

La sentencia entiende, por un lado, que la Abogacía de la Generalitat sí podía ejercer la acusación porque los congregados actuaron de este modo al tratarse de la vicepresidenta del Consell.

La clave de la absolución es que los concentrados no profirieron ninguna amenaza expresa ni se llevó a cabo ningún gesto de esas características. Además, el fallo analiza otros aspectos. Por ejemplo, Oltra admitió que la sensación de temor se generó o se intensificó al identificar a Roberto y conocer la ideología de extrema derecha de los participantes en la protesta. Sin embargo, la sentencia recuerda que no se puede partir del hecho de que el ideario de estas personas supusiera, sin más, una amenaza para Oltra. Subraya el fallo el carácter inconstitucional del denominado derecho penal 'de autor' mediante el cual las penas vendrían impuestas «en atención a la personalidad del reo» y no según su actuación.

Del mismo modo, rechaza la pretensión del fiscal y la Abogacía de la Generalitat de que se tuviera en cuenta el pasado del líder de España 2000, organización que supuestamente se ha visto envuelta en otros incidentes y agresiones. Las acusaciones aportaron recortes de prensa que la magistrada considera que no tienen relevancia penal. Admite el fallo que se ha producido una «extralimitación en el ejercicio de su libertad de expresión», pero no por sus ideas sino «por personarse innecesariamente delante del domicilio». No obstante, la jueza matiza que la actitud no fue «amenazante ni hostil», que el grupo no cortó la circulación en la calle, que el horario no era especialmente intempestivo -alrededor de las nueve y media- y que el uso de máscaras era más por evitar ser identificados que por infundir temor a la vicepresidenta.

Antecedentes en el PP

Evita la sentencia «valorar la coincidencia» de los hechos enjuiciados con los denominados escraches, pero la realidad es que Oltra no deja de ser víctima de un fenómeno que tomó fuerza tras el 15-M y que han sufrido otros responsables políticos de diferente signo. Por ejemplo, Rita Barberá, González Pons, Francisco Camps y Alberto Fabra fueron objetivo de este tipo de actuaciones en las puertas de sus domicilios. Especialmente grave fue el episodio que vivió el ahora eurodiputado en el que llegaron a llamar al timbre de su domicilio, en el centro de Valencia. De igual modo, la exalcaldesa de Valencia observó cómo después de algunas de estas protestas aparecían pintadas amenazantes junto a su domicilio.