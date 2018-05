El abogado del exministro pide la libertad por su estado de salud La fiscalía se opone después de que el exdirigente fuera asistido en el hospital Peset y se descartara que hubiera empeorado A. RALLO A. RALLO VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:41

Los abogados del expresidente Eduardo Zaplana presentaron ayer un escrito en el juzgado de Instrucción 8 de Valencia en el que solicitaban la inmediata puesta en libertad de su representado porque si se agotaba el plazo de las 72 horas -se cumple hoy mismo- corría el riesgo de que falleciera. La petición fue rechazada por la juez que lleva la operación contra el expresidente. La prueba más evidente de ese pronunciamiento es que por la tarde seguían practicándose registros en Madrid, en el despacho profesional del ejecutivo de Telefónica.

La Fiscalía, la única parte que se encuentra personada al estar la causa bajo secreto, se opuso. El motivo es que su estado de salud, Zaplana sufrió un trasplante de médula por una leucemia, no justifica una medida excepcional como esta. El expresidente de la Generalitat fue trasladado al Hospital Peset donde se le realizó un informe para evaluar su estado de salud. La realidad es que el exministro ha llevado una vida relativamente normal y ha podido desempeñar sus ocupaciones en Telefónica sin aparentes problemas. De hecho, la multinacional ha prescindido de sus servicios nada más conocer que había sido detenido.

LAS CLAVES DEL CASO

Presumiblemente hoy será puesto a disposición judicial. La gravedad de los delitos por los que se le acusa, la posibilidad de destruir pruebas y el enorme patrimonio que supuestamente maneja no descartan que la Fiscalía pueda pedir prisión para el exministro. Fuentes penitenciarias consultadas por LAS PROVINCIAS explicaron que su estado de salud, de entrada, no evitaría una posibilidad como esta. Es más, no sería una excepción y se dan casos de este tipo en las cárceles. Lo que se suele hacer en supuestos de estas características es que los servicios médicos de la cárcel pactan con el hospital el tratamiento necesario. Por ejemplo, desde la cárcel de Picassent se trasladan periódicamente presos al hospital General o en otros casos más excepcionales se quedan ingresados en las planta habilitada para este tipo de pacientes. El factor de la enfermedad, no obstante, puede ser esgrimido por su defensa como argumento en contra de la petición de ingreso en prisión. La decisión en última instancia quedará en manos de la juez.

No hay un calendario fijo para las declaraciones que deben empezar mañana. Todo dependerá de cuándo finalicen los registros que la UCO ha seguido practicando a lo largo del día de ayer. De esas entradas y registros se hará un atestado en el que se recogerán todos los detalles de la operación que comenzó el pasado martes en un lujoso piso de la calle Pascual y Genís de Valencia.