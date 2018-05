Una abogada del Estado ve errores en contratos del Gobierno a Crespo Gomar La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en la etapa de Zapatero en el Gobierno. / efe La exsubsecretaria del equipo de Zapatero admite en los tribunales que se produjeron irregularidades en la adjudicación a la agencia vinculada al PSPV EP VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 23:57

La abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud, destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Beatriz Corredor como responsable de este departamento, reconoció a la juez que el expediente de contratación relacionado con la campaña publicitaria de Plan de Vivienda 2009-2012 adjudicado a la empresa de comunicación Crespo Gomar tenía irregularidades, pero se desvinculó de todas ellas, según informaron fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, había convocado a Domínguez-Alcahud como investigada por los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos por el contrato de publicidad público concedido a la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSPV. La empresa se encontraba en el epicentro de una investigación por una presunta financiación irregular del partido socialista, pero que fue archivada al estar los hechos prescritos.

La magistrada interrogó el pasado 11 de mayo a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda que integraron la Mesa de Contratación, que señalaron que los errores que aparecen en el expediente, y que según un informe pericial hace que sea «incoherente», son «fallos de redacción».

La empresa sospechosa de financiar a los socialistas recibió un contrato de 126.000 euros

La abogada del Estado, también exsubsecretaria de Defensa, reconoció que esta documentación contenía errores, pero destacó ante la juez que se percató de ellos a posteriori, según las fuentes consultadas. Tras ser preguntada por esos «fallos», Domínguez trató de justificar su labor como representante de la Administración Pública y se desvinculó de todos ellos remitiéndose a otros responsables de la contratación.

Lo mismo ha ocurrido con el bastanteo del contrato -proceso para autorizar la contratación de la Administración con una empresa- sobre el que ha dicho que dio validez al mismo una semana después a su formalización. No obstante, el perito que analizó este expediente por orden de un juzgado valenciano destacó que le llamó la atención que la abogada del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.

Asimismo, las fuentes jurídicas presentes en la declaración indicaron que la juez apuntó que en este expediente de contratación no había información suficiente sobre la campaña de publicidad a realizar. Si bien, la investigada afirmó que no es un requisito en este tipo de trámite, pero que en este caso concreto sí que constaba. Finalmente, el contrato público fue concedido a la empresa Crespo Gomar por el importe de 126.208 euros, ya que la Mesa de Contratación tuvo en cuenta que fue la mejor oferta económica, pese a no ser la mejor desde el punto de vista técnico, según reconocieron los otros tres funcionarios que ya han comparecido.

La cita en el juzgado de otros dos altos cargos del ministerio se suspendió. Las declaraciones se aplazaron ya que han solicitado ser defendidos por la Abogacía del Estado y necesitan más tiempo.