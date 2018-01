Ábalos revela que los independentistas ofrecieron su apoyo para echar a Rajoy El dirigente valenciano asegura que los partidos catalanes no exigían la celebración del referéndum a cambio de la moción de censura EP MADRID. Martes, 23 enero 2018, 00:38

Los partidos independentistas apremiaron el verano pasado al PSOE a que presentase una moción de censura para echar de La Moncloa a Mariano Rajoy, incluso comprometiéndose a que la apoyarían sin pedir como condición irrenunciable la celebración del referéndum de independencia el 1 de octubre.

Así lo reveló ayer el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede de la formación al término de la Ejecutiva Federal. Sus palabras confirman lo que deslizó anoche en un programa de La Sexta el diputado de ERC Joan Tardá, que admitió los contactos para ejecutar esta maniobra.

Los socialistas, entonces como ahora, rechazaron la oferta, según ha explicado Ábalos. «No vamos a participar de una moción así porque sí», advirtió ante futuros intentos en el futuro. Ábalos recordó, en primer lugar, que estos partidos prefirieron la continuidad de Mariano Rajoy cuando no apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2016. «Ahora, en esta situación, más bien parece que tratan de burlar algunas consecuencias de sus actos unilaterales, que no compartidos».

El 'número tres' del PSOE explicó en su rueda de prensa que ellos no tienen «tanta ansia de gobernar y desde luego nunca a costa de la integridad territorial del país». No quiere el PSOE, incide Ábalos, gobernar «en precario y dependiente de fuerzas que no comparten nuestra visión de España».