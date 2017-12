Ábalos espera el congreso provincial para lanzar a su candidato en Valencia José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. / manuel molines El entorno del número tres socialista defiende que «el nuevo PSOE de Pedro Sánchez se debe materializar en todas sus estructuras» F. R. VALENCIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:29

Sandra Gómez presentó el pasado martes su candidatura a secretaria general del PSPV en Valencia arropada por Manolo Mata, portavoz socialista en Les Corts y hombre de confianza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La teniente de alcalde aseguró que el suyo es «un proyecto de todas las agrupaciones» cuando se le preguntó si había hablado con José Luis Ábalos, actual número tres del PSOE y durante años el máximo exponente orgánico de los socialistas en Valencia. La oferta de Sandra Gómez, integración y unidad entorno a ella, no se va a cumplir.

Ábalos es el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana y como tal no va a dejar pasar la oportunidad de extender, si la militancia así lo manifiesta con sus votos, su influencia orgánica en Valencia. Según el entorno del secretario de Organización de los socialistas españoles, «el nuevo PSOE» de Pedro Sánchez «se debe materializar en todas las estructuras, cada una en su momento».

Y ese momento todavía no ha llegado, a pesar de que Sandra Gómez dejara constancia el pasado martes por la noche de la presentación de su candidatura. El momento llegará después de que se celebre el congreso provincial del PSPV el próximo sábado en el que Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Ábalos, presentará a los miembros de su equipo.

Martín Navarro, Maite Girau, Antoni Pla o José Vicente Berlanga suenan como alternativa a Gómez

Será tras la celebración del cónclave provincial cuando el entorno de Ábalos, que es como decir la de Pedro Sánchez -Puig apoyó a Susana Díaz que perdió frente a Pedro Sánchez- oficialice su candidatura para disputar con Sandra Gómez la secretaría general de la ciudad. Porque tras el tercer congreso provincial se celebrarán los comarcales y Valencia está considerada dentro del socialismo valenciano como una comarca.

El próximo 4 de febrero está prevista la celebración de la primera vuelta de la votación para la elección de los secretarios generales comarcales. El 11 de febrero será la segunda. Los congresos comarcales se podrán celebrar entre el 19 de febrero y el 4 de marzo.

De todos modos, por lo que parece, todavía no está decidido quién se encargará de disputar la secretaría general de la ciudad con Sandra Gómez. Suenan los nombres de Martín Navarro, Maite Girau, Antoni Pla y José Vicente Berlanga. Pero, de momento, el secretario de Organización guarda silencio, puesto que hasta que no se celebre el cónclave provincial no se inician los congresos comarcales.

La elección del nuevo secretario general del PSPV en Valencia prácticamente garantizará ser el cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales de 2019. El pasado martes ya lo dejó más que claro Sandra Gómez: más que disfrutar del control orgánico del partido en la ciudad lo que quiere es ejercer la acción política y ser la cabeza de cartel de los próximos comicios municipales. «Me presento para ganar en 2019», afirmó en la puesta de largo de su candidatura., acompañada por el síndico socialista en Les Corts, Manolo Mata, el secretario general de la FSP, Luis Lozano, un histórico como Ramón Vilar, o los concejales Anais Menguzzato y Vicent Sarriá, entre otros. Gómez cuenta, además, con el respaldo de buena parte de la planta noble de la sede socialista de Blanquerías.

La portavoz socialista avanzó que visitará todas las agrupaciones del partido en la ciudad, precisamente los puntos donde José Luis Ábalos cuenta con un amplio nivel de apoyos en Valencia.