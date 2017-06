Ábalos contesta a Rodríguez: «No hace falta ningún mediador»

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Jose Luis Ábalos, señaló ayer que el proceso para la elección del secretario general del PSPV prevé la libre concurrencia y exigió a quien quiera presentarse que lo haga «con un lenguaje claro y con valor, sin intermediarios, sin presiones, sin condicionamiento y dejando que la militancia se pronuncie libremente».

Ábalos, en rueda de prensa, descartó que «haya bloques de 'sanchistas' ni 'susanistas' y señaló que en este proceso no hace falta puentes ni intermediarios. «Esta es la hora de la militancia y hablar en esa clave es no haber entendido nada», recalcó.

Preguntado por si considera que el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, puede actuar de «puente», replicó: «por supuesto no hace falta mediación ninguna». «Esto no se resuelve así, sino dando normalidad al proceso y creyéndote de verdad las normas de tu partido y no pretender que son cuestiones para quedar bien». «Esa forma de hacer política se ha acabado», constató.

En ese sentido, insistió en que es «un proceso abierto que se realiza para que se puedan presentar y la credibilidad de este sistema pasa por garantizar esta posibilidad». Al respecto, aclaró que la elección del secretario general «no es una renovación» sino que pasa por «una elección nueva» y por ello el que quiera presentarse debe «plantear un proyecto que dé impuso al PSPV». «Cualquiera que se quiera presentar debe plantearse qué puede aportar para mejorar la organización».