Sánchez aspira a contar con González, Zapatero y Rubalcaba en su congreso

Ninguno le veía como el secretario general que necesita el PSOE. Más bien al contrario. Los exsecretarios generales se encargaron de hacer patente durante la campaña de las primarias que la mera idea de que Pedro Sánchez pudiera tomar las riendas de su partido les producía escalofríos. En el equipo del ayer líder electo tampoco se ahorraron epítetos y críticas hacia ellos. Pero él es consciente de que, por el bien de su proyecto, ahora debe firmar la paz, y tratará de convencer a Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba para que asistan al 39 Congreso Federal del 16, 17 y 18 de junio.

El portavoz interino del grupo parlamentario socialista, José Luis Ábalos, defendió ayer en RNE que sería bueno que estén presentes y, en un tono diplomático, argumentó que los tres merecen que el partido tenga una «deferencia»y reconozca de manera simbólica «el papel que tuvieron y que representan» quienes desempeñaron altas responsabiliades en el PSOE y en el Gobierno. Es cierto, aún así, que ese discurso choca con el de la otra máxima colaboradora de Sánchez, Adriana Lastra, que este fin de semana se ratificó en que aquellos que «conspiraron» contra el secretario general deberían pedir perdón a la militancia.

El reelecto líder, sin embargo, no cree que los ex deban verbalizar nada. Se conforma, según dicen en su entorno, con que demuestren de manera implícita que han «entendido» el mensaje de las bases y accedan a colaborar con él. Estar en la clausura del congreso sería un primer gesto y, para lograr que lo hagan, tiene previsto llamarles a lo largo de esta semana. Fuentes próximas aseguran que es una decisión que tenía tomada hace ya un tiempo y se esmeran en desligarla de la conversación en la que Susana Díaz le reclamó el viernes «respeto» a los expresidentes.

Desde el 21 de mayo, Sánchez ha dado muestras de querer pasar página de la guerra fratricida en la que ha estado sumido el partido en el último año. Es lo que trasladó a los líderes territoriales en las conversaciones que mantuvieron la semana pasada y lo que dio a entender a Patxi López en el largo encuentro en el que le propuso formar parte de su ejecutiva. El vasco ya dejó claro en campaña que aceptaría una propuesta de esa índole sólo si veía integración real de todas las sensibilidades («si se integra a todos», dijo). Ahora, se ha dado un tiempo para ver cómo se desenvuelven los acontecimientos antes de contestar. Pero todo apunta a que le está reservado un puesto relevante.

También asegura estar pensándoselo, pero, por otros motivos, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al que Sánchez quiere como portavoz de la dirección federal. Puente ya ejerció una función similar, las veces en que no lo hacían Lastra o Ábalos, durante la campaña. Suya es, de hecho, una de esas frases que epitomizan el clima vivido en el PSOE por aquellos días: «Prefiero mirar por el rabillo del ojo a la izquierda que estar con el culo en pompa a la derecha». No le faltaron tampoco duras críticas hacia los ex, con los que ahora Sánchez busca enterrar el hacha de guerra. «Este Felipe González de ahora preferiría que no me avalara», llegó a afirmar.

Presencia valenciana

La presencia del PSPV en la ejecutiva federal que saldrá elegida del congreso del PSOE del 16 al 18 de junio se concretará en tres personas. José Luis Ábalos, portavoz interino de los socialistas en el Congreso de los Diputados, que ocupará salvo novedad de última hora, la todopoderosa secretaría federal de Organización. Ábalos, el hombre fuerte del sanchismo en el socialismo valenciano, podría compatibilizar este puesto con alguna responsabilidad en el grupo socialista de la Cámara Baja, aunque la portavocía la ocupará muy probablemente la asturiana Adriana Lastra.

Junto a Ábalos, Andrés Perelló también formará parte de la dirección federal. El veterano exdiputado, uno de los oradores más impactantes del socialismo valenciano, también ha jugado un papel protagonista en la campaña que ha llevado a Sánchez de vuelta a la secretaría general del PSOE. Del círculo más cercano a José Antonio Fernández Tapias, Perelló ya ha recibido la llamada del reelegido líder del PSOE para que forme parte de la nueva cúpula del partido. En un acto reciente, el líder del PSPV Ximo Puig dejó entrever que contaba con Perelló para que le hiciera de puente con Ferraz.

La tercera pieza del socialismo valenciano que formará parte de la dirección federal es la exdiputada Susana Ros. La castellonense forma parte del círculo de confianza de Sánchez y ha sido, en su provincia, una de las referencias que ha conseguido movilizar el partido para que se volcara con el líder socialista en las primarias. Ros tiene, además, el valor añadido de representar a la provincia de Castellón, de la que es natural Ximo Puig, de manera que su presencia en la dirección federal tiene un valor añadido de mensaje hacia el líder de los socialistas valencianos.