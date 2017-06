El número dos de Betoret: «Fuiste torpe y nos vas a meter en un lío del carajo»

Un audio, al que tuvo acceso este periódico, corrió ayer como la pólvora desde las siete de la mañana por mensaje de Whatsapp entre miembros del PPCV. En él se escucha a Vicente Ferrer, secretario general del PP de la provincia de Valencia, pronunciando un controvertido discurso. Lo dio el pasado jueves en una cena con afiliados en el distrito de Trànsits. Las declaraciones del número dos del presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, fueron golpes al mentón de Mari Carmen Contelles, portavoz popular en la Diputación de Valencia y rival de Betoret en la carrera por arrebatarle la presidencia. Al menos así lo reconocío el propio Ferrer ayer a LAS PROVINCIAS. Sin embargo, desde el entorno de Contelles no creen esa versión y apuntan a que todos sus reproches iban hacia la líder del PPCV, Isabel Bonig.

«Me tiene indignado que porque tú te equivocaste, porque tú te comportaste indignamente con un compañero, porque ahora estás acojoná (sic), porque tienes miedo a perder el sitio, ahora nos vas a meter en un lío del carajo. Porque fuiste torpe y ahora eres cobarde y esa es la razón de todo el lío que estamos viviendo», dijo Ferrer culpando, según él, a Contelles de que el congreso provincial esté bloqueado desde el pasado mes de abril.

«¿Sabes qué pasa? Que una de las dos armas más peligrosas de este mundo son la torpeza y el miedo. Un tonto con miedo es una cosa peligrosísima, es como un mono con una pistola», agregó Ferrer, quien defiende que ese discurso lo dio «en un ámbito privado, dentro del partido», aunque lo volvería a pronunciar públicamente «mañana si fuera necesario». Para él, Contelles no se ha comportado «con un mínimo de lealtad y sentido común» con Betoret. En la cena criticó duramente a varios diputados provinciales «que se pusieron chulos» y difundieron ante los medios de comunicación que Betoret acabaría imputado en el caso Taula -causa en la que se investigan prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control- pensando que «a este nos lo cargamos» y comenzaron a repartirse cargos, pero que, en cuanto se levantó el secreto de sumario y vieron que Betoret no estaba investigado, se «asustaron» y presentaron una candidatura alternativa. Es por esto que Ferrer no se cree la idea de renovación del partido que defiende Isabel Bonig.

A la líder de los populares valencianos le recriminó directamente sus «líneas rojas» para expulsar a un dirigente del partido. Para Ferrer, estar investigado en una causa no es motivo suficiente para la expulsión, sí lo es la apertura de un juicio oral o la sentencia, una tesis que también defiende Vicente Betoret.

La cita en el distrito de Trànsits se celebró después de que algunos de los concejales expedientados por el partido al estar investigados por corrupción decidieran, en una reunión del grupo municipal, tener más presencia en la actividad de la formación. Un movimiento que rompió el acuerdo tácito que implicaba que no participasen en la vida del partido mientras se mantuviera su suspensión cautelar de militancia.

A la cena acudieron, además de Vicente Ferrer, Carlos Mundina, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Alfonso Novo, Cristóbal Grau, Juan Vicente Pérez y los asesores Luis Salom y Alejandro Fernández Checa.

Vicente Betoret prefirió mantenerse ayer al margen de las declaraciones de su número dos, quien aseguró estar «preocupado» porque «se ensucie el terreno de juego» filtrando grabaciones a los medios y advirtió de que «las hay hacia los dos lados, también de Contelles diciendo barbaridades, pero no queremos entrar en esa batalla».

«Me llamó sinvergüenza»

Por la mañana, mientras el audio de Ferrer pasaba de móvil en móvil, Vicente Betoret concedió una entrevista en CV Radio en la que no dudó en arremeter contra Contelles. Dijo que la única responsable de bloquear la elección del comité organizador del congreso provincial es la portavoz en la Diputación de Valencia. Además, desveló que durante la negociación en Madrid para llegar a un acuerdo ella le insultó: «Me dijo que era un sinvergüenza y a partir de ahí ya no se puede hablar. Uno puede discrepar, pero lo que no puede es faltar al respeto».

Mari Carmen Contelles, por su parte, negó rotundamente a este diario la versión de Betoret y declaró que el congreso está bloqueado porque el dirigente no ha propuesto sus cinco nombres para componer el comité organizador como se había acordado. Reconoció que hubo tensión en las reuniones, pero por ambas partes y que no se «rasga las vestiduras por ello». «Lo que saco de todo esto es que Vicente Betoret no quiere ir a votar, porque lo está poniendo todo muy difícil», concluyó.