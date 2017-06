Montoro también exige al Consell que detalle cómo cumplirá el déficit en 2017

valencia. El ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado que dirige José Enrique Fernández de Moya, ha remitido una carta al Gobierno valenciano en la que le da un mes de plazo para que remita al Ejecutivo central un Plan Económico- Financiero (PEF) con el conjunto de medidas detalladas con las que espera poder cumplir el objetivo de déficit para 2017, situado en el 0,6% del PIB. El escrito, que ya ha llegado al departamento que dirige Vicent Soler, se ha remitido a un total de diez autonomías, las 'incumplidoras' del techo de déficit o de la regla de gasto fijado para 2016. La Comunitat Valenciana cerró el ejercicio con una desviación entre sus ingresos equivalente al 1,53% del PIB (1.609 millones de euros), pese a que el límite pactado por el ministerio con las regiones era del 0,7%.

¿En qué consiste el PEF? Lo que reclama el Ministerio de Hacienda es una hoja de ruta con las medidas que el Ejecutivo valenciano pondrá en práctica para que la diferencia entre sus ingresos y sus gastos no supere los 600 millones de euros -el equivalente a ese 0,6% del PIB-. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se apresuró ayer a advertir de que lo que el Gobierno valenciano no hará en ningún caso es aprobar recortes. «Cumpliremos con el trámite, como ocurrió el año pasado, dejando claro, como también se pudo comprobar en 2016, que recortes, ni uno y que no renunciamos a nada y, por supuesto, tampoco a la reivindicación de los 1.300 millones de mejora de la financiación autonómica a través de un nuevo sistema», dijo.

El PEF valenciano tendrá que incluir medidas, sea en materia de ingresos o de gastos, para reducir nueve décimas el déficit, es decir, unos 900 millones de euros. Si como sostiene el conseller, se descartan nuevos ajustes, la única manera de lograr esa cifra pasaría por un incremento de los ingresos.

La Comunitat cerró 2016 con un déficit del 1,53% y debería ajustarlo en 900 millones

La Autoridad Fiscal ya pidió un plan en abril al dudar de los ingresos de los presupuestos

En 2016, el Consell redujo a una reflexión teórica los 1.325 millones de la financiación

El ajuste de la AIReF

La petición del Ministerio de Hacienda se suma a la que ya planteó hace pocas semanas la Autoridad Fiscal (AIReF). En el informe elaborado a finales del mes de abril sobre los presupuestos de la Generalitat de 2017, este órgano puso el foco en los «riesgos de desviación fundamentalmente en el escenario de ingresos previsto por la comunidad». ¿El motivo? La Autoridad Fiscal aludía a los recursos del sistema de financiación previstos por la comunidad, en los que se registra un importe en torno a 1.000 millones superior al derivado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), localizado en lo que se denomina en el presupuesto de la comunidad «otros fondos específicos financiación autonómica»». Es decir, el organismo recelaba de que la Administración autonómica hubiera incorporado una previsión de ingresos de 1.000 millones que no se apoyaba en nada que no fuera una legítima reivindicación, porque no figuraban en los Presupuestos del Estado. La propia AIReF recomendaba a la Comunitat «ajustar en ejecución su gasto para adaptarlo a los recursos comunicados y eliminar las incertidumbres observadas en el escenario de ingresos».

El Gobierno valenciano remarcó ayer que lo que hace el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no deja de ser un trámite procedimental con las regiones que incumplen el déficit. De hecho, el Ejecutivo que presiden Ximo Puig y Mónica Oltra también tuvieron que presentar su correspondiente plan en 2016. En aquel documento, tal y como remarcó ayer la conselleria de Hacienda, esos 1.325 millones de euros que el Gobierno valenciano presupuesta porque los 'espera recibir' del nuevo modelo de financiación autonómica desaparecieron de la línea del presupuesto en la que se habían incorporado -Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación-. A cambio, explicó ayer el Consell, se pactó con Montoro una redistribución de esos ingresos a través de diversos capítulos (liquidación de la financiación, incremento de entregas a cuenta, mayor recaudación...) que permitió, según las mismas fuentes, no tener que adoptar nuevos recortes. Lo que el Consell hizo, se explicó, es mantener esa exigencia en la parte 'teórica' del plan, pero suprimirla de los cuadros numéricos.

El PEF que Hacienda reclama a la Comunitat Valenciana es el equivalente a un Plan de Ajuste, aunque no recibe exactamente la misma denominación. De hecho, el Gobierno valenciano sí que tuvo que aprobar un Plan de Ajuste -ahora sí, con ese nombre- para que el ministerio le desbloqueara la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para este año.

En ese plan, que se puede consultar en la página web del ministerio, los 1.325 millones de euros de ingresos que el Gobierno valenciano espera recibir de la nueva financiación tampoco aparecen en el capítulo inicialmente previsto en el presupuesto.

El plan para el FLA

En ese plan sí se incorporan una serie de medidas tanto de incremento de ingresos como de recorte de gastos. En concreto, entre estos segundos figuran medidas retributivas generales, otras de gestión de personal, el ahorro de intereses por los mecanismos de liquidez y otras medidas del capítulo IV, hasta completar un impacto estimado en 36,6 millones de euros. Además, se prevé un incremento de los ingresos de 245 millones, gracias a significativas mejoras en la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones -116 millones más-, del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -105 millones más- y del de Patrimonio -otros 25 millones-.

Desde la Conselleria de Hacienda se insistió ayer en que una parte de esos 900 millones de euros de diferencia entre el déficit de 2016 y el que se pretende alcanzar en 2017 pueden estar recogidos ya en algunas de las medidas incorporadas al presupuesto -como el incremento de las entregas a cuenta que se ha conocido con los PGE-. Eso sí, también se remarcó que mientras la Comunitat Valenciana siga siendo maltratada con el sistema de financiación, será imposible cumplir los objetivos de déficit. «Como nos negamos a hacer recortes, lo que pasará es como en 2016, que habrá desviación de déficit si no llegan los ingresos para darles cobertura (que tendrán que cubrirse con FLA extraordinario)».

El Presupuesto de la Generalitat para 2017 se aprobó con una previsión del déficit del 0,5%, una décima menos del límite pactado por el ministerio con las comunidades autónomas.