Mari Carmen Sánchez, a Alexis Marí: «Cuando todo se convierte en discrepancia lo lógico por coherencia es abandonar»

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, se ha referido este martes a la "guerra mediática" protagonizada en redes sociales por su antecesor en el cargo, Alexis Marí, que ha reprochado la actuación de Ciudadanos en el Congreso apoyando los Presupuestos Generales del Estado, y ha señalado que "dentro de un partido puede haber debates y discrepancias, pero cuando todo se convierte en una discrepancia lo lógico, por coherencia, quizá es abandonar el proyecto".

Así se ha pronunciado Sánchez tras la Junta de Portavoces, al ser preguntada por esta cuestión y concretamente por las palabras de la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha invitado a Marí a dejar el acta, palabras que la síndica en Les Corts ha hecho suyas.

"Se ha entrado en una guerra que ha llegado a temas personales, nos remitimos a las declaraciones de Inés Arrimadas y creemos, por coherencia, que lo lógico cuando todo te parece tan mal sería entregar el acta", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que es una decisión personal de Alexis Marí. "Yo, desde luego, lo tendría claro", ha agregado.

Sánchez ha asegurado que, "paradójicamente", en el seno del grupo parlamentario se trabaja "con total normalidad a día de hoy y tanto David de Miguel como Domingo Rojo y Alberto García -diputados afines a Marí- vienen a diario a trabajar y están trabajando de manera concienzuda y muy seriamente".

Preguntada sobre por qué no ha incluido al propio Marí en esa enumeración, ha indicado que éste tiene sus reuniones y su agenda como diputado y acude "cuando puede, no hay más". "Es una guerra mediática pero en el día a día el grupo no se resiente, el ambiente es muy cordial y de colaboración", ha insistido.

Sánchez ha señalado que no le ha trasladado su postura a Alexis Marí de forma personal, pero ha agregado: "No tengo ningún inconveniente de en el momento que lo vea decírselo, mi relación personal con él es buena, nunca ha habido ningún problema a nivel personal ni a día de hoy existe".

Además, ha incidido: "Yo no abro la puerta a nadie, no quiero se vaya a nadie, pero lógicamente aquellas personas que no se sientan identificadas con un proyecto, es lo lógico". Especialmente, ha recalcado, cuando ese proyecto fue respaldado por casi el 90% de los afiliados.

Cuestionada sobre si cree que esto tendrá repercusiones en la imagen de Ciudadanos, ha indicado que "la ciudadanía es bastante sabia como para valorar la situación" y ella no va a entrar "nunca en guerras personales o de insultos" que "están tomando un matiz bastante desagradable" porque su grupo "no ha venido a eso, ha venido a trabajar, y todo el que quiera sumarse bienvenido sea".